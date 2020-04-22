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Новые наборы выглядят солиднее. И стоят дороже

Новые наборы выглядят солиднее. И стоят дороже

Сегодня и завтра в школах Ярославля и области начнут выдавать вторую порцию продуктовых наборов для детей, кто питается бесплатно. Эти наборы должны стать заменой школьному питанию и по стоимости равняться ему из расчета 50 рублей за один обед. Выдают набор сразу на две недели.

Закупкой продуктов в Ярославле занимается та же организация, что готовила обеды — «Комбинат социального питания».

— Сегодня начинаем выдачу пайков в школах Ярославля. Мы провели мониторинг цен на товары в крупном гипермаркете Ярославля и выяснили, что наша оптовая закупка выходит прилично дешевле, — сообщили в комбинате социального питания. — На вторую неделю мы поменяли состав, чтобы пайки не повторялись. Каждый раз давать подсолнечное масло нет смысла.

Теперь родители получат набор, в составе которого будет:

  • мука - 2 кг
  • макароны - 0,9 кг
  • консервы скумбрии - 0,25 кг
  • сгущёнка - 0,37 кг
  • греча - 0,9 кг
  • зелёный горошек - 0,425 кг
  • печенье - 0,45 кг
  • тушёнка ГОСТ - 0,325 кг
  • геркулес - 0,4 кг
Набор с конфеткой для тех, кто учится по субботам, без неё — пятидневный учебный день

Набор с конфеткой для тех, кто учится по субботам, без неё — пятидневный учебный день

Продуктовый скандал случился в Переславле, когда родители получили первые пайки на руки, выяснилось, что поставщик явно завысил цену продуктов в наборе. В наборах были очень дешёвые макароны и масло. Теперь продуктовые наборы для Переславля-Залесского будет закупать и формировать ярославский комбинат социального питания.

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