Сегодня и завтра в школах Ярославля и области начнут выдавать вторую порцию продуктовых наборов для детей, кто питается бесплатно. Эти наборы должны стать заменой школьному питанию и по стоимости равняться ему из расчета 50 рублей за один обед. Выдают набор сразу на две недели.
Закупкой продуктов в Ярославле занимается та же организация, что готовила обеды — «Комбинат социального питания».
— Сегодня начинаем выдачу пайков в школах Ярославля. Мы провели мониторинг цен на товары в крупном гипермаркете Ярославля и выяснили, что наша оптовая закупка выходит прилично дешевле, — сообщили в комбинате социального питания. — На вторую неделю мы поменяли состав, чтобы пайки не повторялись. Каждый раз давать подсолнечное масло нет смысла.
Теперь родители получат набор, в составе которого будет:
- мука - 2 кг
- макароны - 0,9 кг
- консервы скумбрии - 0,25 кг
- сгущёнка - 0,37 кг
- греча - 0,9 кг
- зелёный горошек - 0,425 кг
- печенье - 0,45 кг
- тушёнка ГОСТ - 0,325 кг
- геркулес - 0,4 кг
Продуктовый скандал случился в Переславле, когда родители получили первые пайки на руки, выяснилось, что поставщик явно завысил цену продуктов в наборе. В наборах были очень дешёвые макароны и масло. Теперь продуктовые наборы для Переславля-Залесского будет закупать и формировать ярославский комбинат социального питания.