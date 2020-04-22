Сегодня и завтра в школах Ярославля и области начнут выдавать вторую порцию продуктовых наборов для детей, кто питается бесплатно. Эти наборы должны стать заменой школьному питанию и по стоимости равняться ему из расчета 50 рублей за один обед. Выдают набор сразу на две недели.

Закупкой продуктов в Ярославле занимается та же организация, что готовила обеды — «Комбинат социального питания».

— Сегодня начинаем выдачу пайков в школах Ярославля. Мы провели мониторинг цен на товары в крупном гипермаркете Ярославля и выяснили, что наша оптовая закупка выходит прилично дешевле, — сообщили в комбинате социального питания. — На вторую неделю мы поменяли состав, чтобы пайки не повторялись. Каждый раз давать подсолнечное масло нет смысла.