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Родители из Переславля посчитали, что цена на продукты из пайка слишком завышена

Родители из Переславля посчитали, что цена на продукты из пайка слишком завышена

Скандал с продуктовыми наборами для школьников в Переславле-Залесском Ярославской области закончился сменой поставщика

Изначально тревогу забили родители школьников, которым как льготникам полагались продуктовые пайки на дистанционном обучении. Родителей удивила явно завышенная цена продуктов в наборе. Например, сахар по 60 с лишним рублей за килограмм, растительное масло за 120 рублей.

- Была сформирована рабочая группа по проверке информации о нарушениях, допущенных при закупке и формировании продуктовых наборов для школьников льготных категорий, в которую вошли руководители разных структурных подразделений администрации: управлений экономики, финансов, муниципального контроля, контрактной службы, - прокомментировал глава администрации Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.

В итоге поставщиков питания обязали расширить перечень продуктов, входящих в набор и передать их родителям. А с 22 апреля организатор питания будет сменен. Вопросы организации питания школьников и выдачи продуктов Астраханцев взял под личный контроль.

Напомним, решение о том, чтобы детям-льготникам в период дистанционного обучения выдавались «сухие обеды», еще в марте принял губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. По его мнению, на дистанционном обучении никто не снимает с власти обязанности обеспечить льготные категории школьников и студентов бесплатным питанием.

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коронавирусдистанционное обучениепродуктовый наборсухой паёк
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