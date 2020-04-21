Скандал с продуктовыми наборами для школьников в Переславле-Залесском Ярославской области закончился сменой поставщика



Изначально тревогу забили родители школьников, которым как льготникам полагались продуктовые пайки на дистанционном обучении. Родителей удивила явно завышенная цена продуктов в наборе. Например, сахар по 60 с лишним рублей за килограмм, растительное масло за 120 рублей.



- Была сформирована рабочая группа по проверке информации о нарушениях, допущенных при закупке и формировании продуктовых наборов для школьников льготных категорий, в которую вошли руководители разных структурных подразделений администрации: управлений экономики, финансов, муниципального контроля, контрактной службы, - прокомментировал глава администрации Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.

