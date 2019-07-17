«Будет нужна помощь родителей»: в Ярославле меняются директора престижных школ

Официально к обязанностям директора школы № 33 Павел Чистяков приступит завтра
Фото: Михаил Контуев
Этим летом в Ярославле директора сразу нескольких престижных школ, которые находятся в центре города, решили поувольняться. Все — одним разом. Стало известно, что в 33-й школе завтра на работу выйдет новый руководитель.
Сегодня 32-летний Павел Чистяков уже сидит в директорском кабинете. Вместе с отработавшим 26 лет в этой школе Михаилом Головлёвым.
— Передаю дела своему преемнику, — улыбается Михаил Головлёв и добавляет: — Я принял решение, что тут ещё сказать? 26 лет я здесь проработал, — уточнил покидающий пост директор школы Михаил Головлёв. — То, что директора ушли сразу из четырёх школ, — это совпадение. Считаю, что передаю дела сейчас хорошему руководителю. Ему будет первое время непросто. Надеюсь на помощь родителей, но и я сам полностью не исчезаю — будем с новым директором на связи.
Головлёву в школе вручили платиновый диплом и присвоили звание «Верного рыцаря Школы № 33». И уже встречают нового специалиста. Родителям сказали, что в «анамнезе» у молодого директора хорошая педагогическая карьера и жизненная энергия. Мы поинтересовались у него, откуда он пришёл работать в школу и какие у него рабочие планы.
— Я — работник системы образования, работал руководителем в городском центре технического творчества, состоял в кадровом резерве, — рассказал о себе Павел Чистяков. — Завтра заступаю на работу в должности директора 33-й школы. Никаких кардинальных изменений или переформатирования школы не планирую. Сохранение традиций и тех результатов, которые школа достигла, — главная цель.
Точно известно, что заявления об отставке также подали директора школ № 4, 7 и 49.
— Для нашей семьи увольнение директоров школ стало особо волнительным моментом, — говорит депутат Ярославской областной думы и отец троих детей Павел Исаев. — У меня старший ребёнок ходит в школу №33, а младшие близнецы в сентябре пойдут в четвертую. Я лично был знаком с руководителями обоих образовательных учреждений. При них школы добились очень высоких показателей, это видно и по школьникам, и особенно по выпускникам. Хочется верить, что изменения не приведут к худшему, а коллективы школ смогут сохранить всё хорошее, что сумели выстроить ушедшие директора.
Накануне мы отправили в департамент образования мэрии Ярославля запрос, чтобы прояснить ситуацию в школах, где уволились директора. Ждём их официального комментария.