«Будет нужна помощь родителей»: в Ярославле меняются директора престижных школ

Этим летом в Ярославле директора сразу нескольких престижных школ, которые находятся в центре города, решили поувольняться. Все — одним разом. Стало известно, что в 33-й школе завтра на работу выйдет новый руководитель.



Сегодня 32-летний Павел Чистяков уже сидит в директорском кабинете. Вместе с отработавшим 26 лет в этой школе Михаилом Головлёвым.

— Передаю дела своему преемнику, — улыбается Михаил Головлёв и добавляет: — Я принял решение, что тут ещё сказать? 26 лет я здесь проработал, — уточнил покидающий пост директор школы Михаил Головлёв. — То, что директора ушли сразу из четырёх школ, — это совпадение. Считаю, что передаю дела сейчас хорошему руководителю. Ему будет первое время непросто. Надеюсь на помощь родителей, но и я сам полностью не исчезаю — будем с новым директором на связи.