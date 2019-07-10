«От людей скрывают правду»: в Ярославле разом уволились директора элитных школ

— Мы не понимаем, что происходит, но видим, что от людей скрывают правду, — рассказали родители учеников школы № 4. — Сначала эти внезапные решения, теперь какие-то недомолвки и взгляды, в которых читается «не могу вам сказать всю правду»...

Этим летом в Ярославле директора школ, которые находятся в центре и считаются элитными, решили поувольняться. Все — одним разом. Точно известно, что заявления об отставке уже подали руководители школ № 4, 7, 33 и 49.

— Мне уже столько лет, что пора идти на пенсию, — бодро отрапортовал директор школы № 33 Михаил Головлёв. — Это моё личное решение.



В другой школе из этого списка мы пообещали, что не будем называть в публикации имён и попросили рассказать правду.



— Все понимают, что решение директоров школ продиктовано сверху, — сказали нам там. — Но для чего это делается, пока не понятно. Исполнять обязанности руководителей сейчас назначили завучей, а что будет потом — неизвестно.



Родители учеников поговаривают, что власти затеяли оптимизацию учебных заведений. Но власти говорят, что эти разговоры — просто слухи.



— Планов по реорганизации школ нет, — заверила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.



Мы направили в департамент официальный запрос и попросили уточнить в каких ещё школах уволились директора, по каким причинам и кого планируют назначить на освободившиеся места.

