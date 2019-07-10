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Образование

«От людей скрывают правду»: в Ярославле разом уволились директора элитных школ

В департаменте образования прокомментировали информацию об оптимизации учебных заведений города

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Директора школ написали заявления об уходе по собственному желанию

Фото: Александра Савельева

Этим летом в Ярославле директора школ, которые находятся в центре и считаются элитными, решили поувольняться. Все — одним разом. Точно известно, что заявления об отставке уже подали руководители школ № 4, 7, 33 и 49. 

— Мы не понимаем, что происходит, но видим, что от людей скрывают правду, — рассказали родители учеников школы № 4. — Сначала эти внезапные решения, теперь какие-то недомолвки и взгляды, в которых читается «не могу вам сказать всю правду»...

Уход директоров никто не скрывает. Журналистам в школах сразу сообщают официальные причины ухода.

— Мне уже столько лет, что пора идти на пенсию, — бодро отрапортовал директор школы № 33 Михаил Головлёв. — Это моё личное решение.

В другой школе из этого списка мы пообещали, что не будем называть в публикации имён и попросили рассказать правду.

— Все понимают, что решение директоров школ продиктовано сверху, — сказали нам там. — Но для чего это делается, пока не понятно. Исполнять обязанности руководителей сейчас назначили завучей, а что будет потом — неизвестно.

Родители учеников поговаривают, что власти затеяли оптимизацию учебных заведений. Но власти говорят, что эти разговоры — просто слухи.

— Планов по реорганизации школ нет, — заверила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Мы направили в департамент официальный запрос и попросили уточнить в каких ещё школах уволились директора, по каким причинам и кого планируют назначить на освободившиеся места.

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КОММЕНТАРИИ (26)

плебей
10 июл 2019 в 14:39

лучше так не элитных школ а школ для тех у кого есть деньги. ибо умный и талантливый туда не попадет.

гость
10 июл 2019 в 15:35

Опыт показывает что корень событий надо искать в том какие инициативы мэрии эти директора не выполнили или отказались выполнять - обычно просто так директоров не увольняют

гость
10 июл 2019 в 14:44

Кому то срочно место потребовалось - директоров пенсионеров много - но их не увольняют - а тут... не думаю что Г.С. Воробьёва по своей воле уходит - а правды в департаменте и не скажут - они там у власти на коротком поводке - но готовится что то очень нехорошее... сначала больницы, теперь школы...