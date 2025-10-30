В Ярославле факультет крупного вуза собрался переезжать в другое место. Куда

Вопрос о переезде рассматривается руководством вуза Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле обсуждают переезд студентов ЯрГУ им. П. Г. Демидова. По данным источника 76.RU, факультет филологии и коммуникации перенесут в бывшее здание налоговой на улице Трефолева. В пресс-службе вуза подтвердили информацию, уточнив, что тема переезда актуальна. Точная дата пока не озвучивается.

«Данный вопрос рассматривается руководством вуза. Вероятность принятия решения о переезде высока», — сообщили 76.RU в пресс-службе ЯрГУ им. Демидова.

Сейчас факультет находится на проспекте Ленина, аудитории занимают помещения в здании Центра научной технической информации (ЦНТИ), куда они переехали в ноябре 2019 года из Вознесенских казарм.

Студенты могут занять историческое здание на улице Трефолева Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Напомним, в октябре 2024 года налоговая переехала из центра в новое 8-этажное здание в Дзержинском районе. Теперь инспекция ФНС по Ярославской области расположена на Тутаевском шоссе, в районе деревни Скобыкино.