В Ярославле факультет крупного вуза собрался переезжать в другое место. Куда

Что об этом известно

1 365
Вопрос о переезде рассматривается руководством вуза | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВопрос о переезде рассматривается руководством вуза | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вопрос о переезде рассматривается руководством вуза

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле обсуждают переезд студентов ЯрГУ им. П. Г. Демидова. По данным источника 76.RU, факультет филологии и коммуникации перенесут в бывшее здание налоговой на улице Трефолева. В пресс-службе вуза подтвердили информацию, уточнив, что тема переезда актуальна. Точная дата пока не озвучивается.

«Данный вопрос рассматривается руководством вуза. Вероятность принятия решения о переезде высока», — сообщили 76.RU в пресс-службе ЯрГУ им. Демидова.

Сейчас факультет находится на проспекте Ленина, аудитории занимают помещения в здании Центра научной технической информации (ЦНТИ), куда они переехали в ноябре 2019 года из Вознесенских казарм.

Студенты могут занять историческое здание на улице Трефолева | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUСтуденты могут занять историческое здание на улице Трефолева | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Студенты могут занять историческое здание на улице Трефолева

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Напомним, в октябре 2024 года налоговая переехала из центра в новое 8-этажное здание в Дзержинском районе. Теперь инспекция ФНС по Ярославской области расположена на Тутаевском шоссе, в районе деревни Скобыкино.

Строительство нового здания налоговой велось с 2020 года в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы, куратором которой был Минстрой России. Стоимость проекта составила более миллиарда рублей, средства выделяли из федерального бюджета. Для госслужащих оборудовали здание площадью более 14 тысяч квадратных метров. Непосредственно строительством занималась компания «ЕКС».

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
практикант
Гость
1 час
Слишком пафосно для этого факультета. Надо быть проще.
