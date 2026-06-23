В вузах началась приемная кампания: куда поступить в Ярославле

В Ярославской области, как и во всей России, стартовала приемная кампания в вузах. Документы на поступление в университеты можно подать с 20 июня по 25 июля 2026 года.
«В 2026 году выпускникам доступно более 500 целевых бюджетных мест в высших учебных заведениях. Заказчики — министерства здравоохранения, образования, культуры, промышленности, а также крупные предприятия региона», — рассказал губернатор Михаил Евраев.
Даты приемной кампании в вузы в 2026 году
20 июня — начало приёма документов от поступающих. Подать заявление можно до получения документов об образовании.
До 10–20 июля — завершение приёма документов для поступающих, которым необходимо пройти вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно. Точные сроки устанавливает образовательная организация.
25 июля до 17:00 по местному времени — завершение приёма документов для поступающих без прохождения вступительных испытаний.
27 июля — публикация конкурсных списков поступающих на бюджетные места.
1 августа до 12:00 (по московскому времени) — завершение приёма согласий на зачисление от поступающих, имеющих приоритетное право.
3 августа — публикация приказов о зачислении поступающих с приоритетным правом.
5 августа до 12:00 (по московскому времени) — завершение приёма согласий на зачисление в рамках основного этапа.
7 августа — публикация приказов о зачислении на основном этапе приёма.
Чтобы чуть упростить работу абитуриентов с выбором университета для поступления, редакция 76.RU завела специальный сюжет с обзором высших учебных заведений Ярославля.
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