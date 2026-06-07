В заданиях ЕГЭ нашли ошибки: что ответили в Рособрнадзоре

Все ответы участников дополнительно проанализируют Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Рособрнадзор получил обращения по поводу некорректных формулировок в заданиях ЕГЭ по литературе и русскому языку. Ведомство передало их в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) для детального анализа.

В Telegram-канале Рособрнадзора сообщили, что речь идет о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов ЕГЭ по литературе, который прошел 1 июня. ФИПИ проведет анализ, в том числе изучит результаты участников экзамена.

В Рособрнадзоре прокомментировали опечатку в слове «позвала» в четвертом задании ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 4 июня. В ведомстве не считают, что эта ошибка помешала успешному выполнению.

«В этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре. В слове „позвала“ указанного задания ударная буква была выделена», — пояснили в Рособрнадзоре.