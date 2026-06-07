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Образование В заданиях ЕГЭ нашли ошибки: что ответили в Рособрнадзоре

В заданиях ЕГЭ нашли ошибки: что ответили в Рособрнадзоре

С какими сложностями столкнулись выпускники

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Все ответы участников дополнительно проанализируют | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВсе ответы участников дополнительно проанализируют | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Все ответы участников дополнительно проанализируют

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Рособрнадзор получил обращения по поводу некорректных формулировок в заданиях ЕГЭ по литературе и русскому языку. Ведомство передало их в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) для детального анализа.

В Telegram-канале Рособрнадзора сообщили, что речь идет о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов ЕГЭ по литературе, который прошел 1 июня. ФИПИ проведет анализ, в том числе изучит результаты участников экзамена.

В Рособрнадзоре прокомментировали опечатку в слове «позвала» в четвертом задании ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 4 июня. В ведомстве не считают, что эта ошибка помешала успешному выполнению.

«В этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре. В слове „позвала“ указанного задания ударная буква была выделена», — пояснили в Рособрнадзоре.

При обработке результатов двух экзаменов на федеральном уровне дополнительно проанализируют ответы участников на указанные задания и статистику их выполнения. Если наличие проблем подтвердится, ведомство примет необходимые решения, чтобы защитить права и интересы выпускников.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
46 минут
Правильно, надо шатать ЕГЭ, он все равно не уравнивает возможности городских и деревенских школьников, территориальное расслоение в обществе так и осталось.
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Гость
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