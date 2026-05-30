Образование

Школьную программу изменят уже в июле: что ждет старшеклассников

Работа с ИИ станет обязательной для учащихся

Работа с ИИ станет обязательной для учащихся

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Старшеклассники смогут выбирать, изучать все предметы только на базовом уровне или углубленно осваивать отдельные дисциплины в рамках выбранного профиля. Проект обновленного федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования планируют утвердить в июле 2026 года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«Проект документа закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне, при этом учащимся предоставлена возможность углубленного изучения предметов в рамках выбранного профиля», — говорится в сообщении ведомства.

Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень ключевых компетенций, формируемых у всех школьников.

Стандарт разработали с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов России. Документ также устанавливает четкий перечень средств обучения, воспитания и оборудования, необходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего образования.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
