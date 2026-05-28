Как будут выставлять оценки за поведение: новый порядок

Отметки не будут касаться учеников старших классов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Оценивать поведение школьников будет коллектив педагогов, а не отдельный учитель. Об этом рассказала главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания, эксперт Минпросвещения Марина Конева.

«Оценивает поведение коллектив педагогов, а не один учитель. Также участвуют советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники» — сказала Конева.

Эксперимент по выставлению оценок за поведение уже проходит в 1–8 классах 89 российских школ. По словам эксперта, многие педагоги замечают положительные изменения. Дети стали ориентироваться на лучшие качества сверстников.

В следующем учебном году оценку за поведение введут в десяти школах каждого из регионов. Еще через год эту модель планируют внедрить во всех общеобразовательных организациях страны.