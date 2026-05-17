Образование Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ и увеличить шансы на поступление

В Минобрнауки рассказали, за что поощряют абитуриентов

Преимущества предоставляют не только за успехи в учебе

Александр Ощепков / NGS.RU

Российские вузы могут начислить абитуриенту до пятнадцати дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Это повысит его шансы на поступление, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Все достижения делятся на общие и целевые. Количество баллов, которые начисляют ограничено.

«Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза. Количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается университетом самостоятельно, но не может превышать десяти баллов», — говорится в сообщении.

До десяти баллов можно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах и волонтерских проектах, прохождение военной службы по призыву или контракту. Помимо этого учитывается дополнительное образование творческой или спортивной направленности, а также за статус победителя или призера чемпионата «Абилимпикс».

«К целевым индивидуальным достижениям относится участие в мероприятиях по профориентации, проводимых заказчиком целевого обучения. Они учитываются при приеме на целевое обучение в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения», — следует из сообщения.

При поступлении на бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру за целевые достижения начисляют пять баллов. Для аспирантуры предусмотрено от одного до пяти баллов.

Ректор РГГУ Андрей Логинов в беседе с РИА Новости отметил, что важно поддерживать не только олимпиадников и лауреатов конкурсов. Внимания заслуживают также волонтеры, участники гуманитарных проектов, люди с ограниченными возможностями, патриоты и военнослужащие.

Документы начнут принимать 20 июня. Завершение приемной кампании будет отличаться в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, нужно предоставить не позднее дня завершения приема документов, напомнили в ведомстве. Подробнее обо всех датах, которые нужно знать при поступлении, можно узнать по ссылке

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Приемная кампания Поступление в вуз Достижение Вуз Минобрнауки
