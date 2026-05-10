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Историю будут преподавать по-новому: как изменится обучение от детского сада до вуза

План рассчитан на пять лет

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Ребят жду квесты и исследовательские проекты | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Ребят жду квесты и исследовательские проекты | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ребят жду квесты и исследовательские проекты

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Минпросвещения разработало единый подход к преподаванию истории — от детских садов до университетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство просвещения Российской Федерации утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Документ уже направлен в регионы для реализации», — говорится в сообщении.

Главная задача концепции — помогать детям и молодежи чувствовать связь с историей и культурой своей страны. Особое внимание уделят школьникам. Их научат критически оценивать информацию, работать с источниками и распознавать попытки исказить историю, отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Среди ключевых направлений — повышение квалификации учителей, подготовка учебных материалов, создание исторических кружков и клубов. Также запланированы конференции, конкурсы, олимпиады, квесты и исследовательские проекты для молодежи, пишет РИА Новости.

Для учащихся организуют мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, а также памяти защитников России и участников специальной военной операции. К 2027 году собираются запустить информационную платформу по историческому просвещению.

План рассчитан на пять лет. Он включает регулярную проверку эффективности программ и привлечение специалистов из Российского военно-исторического общества, общества «Знание» и других организаций.

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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
6
Гость
10 мая, 12:18
"Среди ключевых направлений — повышение квалификации учителей..." Квалификацию не учителям повышать надо
Гость
10 мая, 10:21
Куча пустых слов, опять будут переписывать историю - прежде чем научить детей "работать с источниками" вы их хотя бы читать научите.
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Гость
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