Историю будут преподавать по-новому: как изменится обучение от детского сада до вуза

Ребят жду квесты и исследовательские проекты Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Минпросвещения разработало единый подход к преподаванию истории — от детских садов до университетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство просвещения Российской Федерации утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Документ уже направлен в регионы для реализации», — говорится в сообщении.

Главная задача концепции — помогать детям и молодежи чувствовать связь с историей и культурой своей страны. Особое внимание уделят школьникам. Их научат критически оценивать информацию, работать с источниками и распознавать попытки исказить историю, отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Среди ключевых направлений — повышение квалификации учителей, подготовка учебных материалов, создание исторических кружков и клубов. Также запланированы конференции, конкурсы, олимпиады, квесты и исследовательские проекты для молодежи, пишет РИА Новости.

Для учащихся организуют мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, а также памяти защитников России и участников специальной военной операции. К 2027 году собираются запустить информационную платформу по историческому просвещению.