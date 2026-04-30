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Образование Перед сдачей ЕГЭ ввели новые изменения: что ждет выпускников

Перед сдачей ЕГЭ ввели новые изменения: что ждет выпускников

Рассказываем, в каких случаях к экзамену могут не допустить

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Участника не допустят в пункт проведения ЕГЭ, если он откажется сдать запрещенные на экзамене вещи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУчастника не допустят в пункт проведения ЕГЭ, если он откажется сдать запрещенные на экзамене вещи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Участника не допустят в пункт проведения ЕГЭ, если он откажется сдать запрещенные на экзамене вещи

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Школьники перед ЕГЭ теперь должны добровольно сдавать личные вещи. Досматривать участников экзамена в этом году запретили в Рособрнадзоре.

Теперь организаторы и охранники не должны прикасаться к личным вещам учеников. Если сработает металлоискатель у входа на экзамен, то организатор должен предложить школьнику добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал.

Вещи будут сдавать в помещение для хранения личных вещей или отдавать сопровождающему. Если участник экзамена откажется сдать запрещенную вещь на хранение, то его не допустят в пункт проведения ЕГЭ, передает РИА Новости.

Есть еще ряд правил, за нарушение которых могут выгнать с экзамена. Ознакомьтесь с ними, чтобы не нарваться на проблемы.

Когда начнется сдача ЕГЭ?

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля по следующему расписанию:

  • 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию;

  • 4 июня — русский язык;

  • 8 июня — базовую и профильную математику;

  • 11 июня — обществознание и физику;

  • 15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменную часть);

  • 18 и 19 июня — устную часть по информатике и иностранным языкам.

С 22 по 25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет.

Сдавать ЕГЭ в этом году будут не все. Часть школьников может отказаться от тестирования и поступить в вуз по внутренним экзаменам. У кого есть такое право, объясняем в этом материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Школа Экзамен Ученик Образование Досмотр
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Комментарии
1
Гость
30 апреля, 08:44
Отдадут долг и к оборонному станку шагом марш!
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