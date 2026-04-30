Перед сдачей ЕГЭ ввели новые изменения: что ждет выпускников

Школьники перед ЕГЭ теперь должны добровольно сдавать личные вещи. Досматривать участников экзамена в этом году запретили в Рособрнадзоре.
Теперь организаторы и охранники не должны прикасаться к личным вещам учеников. Если сработает металлоискатель у входа на экзамен, то организатор должен предложить школьнику добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал.
Вещи будут сдавать в помещение для хранения личных вещей или отдавать сопровождающему. Если участник экзамена откажется сдать запрещенную вещь на хранение, то его не допустят в пункт проведения ЕГЭ, передает РИА Новости.
Есть еще ряд правил, за нарушение которых могут выгнать с экзамена. Ознакомьтесь с ними, чтобы не нарваться на проблемы.
Когда начнется сдача ЕГЭ?
Основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля по следующему расписанию:
1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию;
4 июня — русский язык;
8 июня — базовую и профильную математику;
11 июня — обществознание и физику;
15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменную часть);
18 и 19 июня — устную часть по информатике и иностранным языкам.
С 22 по 25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет.
Сдавать ЕГЭ в этом году будут не все. Часть школьников может отказаться от тестирования и поступить в вуз по внутренним экзаменам. У кого есть такое право, объясняем в этом материале.