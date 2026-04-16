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Образование Для студентов учебу в университетах сделают сложнее: в чем причина

Для студентов учебу в университетах сделают сложнее: в чем причина

Изменения ждут все вузы страны

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Все вузы страны перейдут с Болонской системы на другую схему | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВсе вузы страны перейдут с Болонской системы на другую схему | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Все вузы страны перейдут с Болонской системы на другую схему

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Программы обучения в российских вузах изменятся после перехода на новую модель образования. Часть из них станет сложнее, предупредил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

«Какие-то программы будут сложнее, какие-то будут просто модифицированы. Сейчас идет работа министерства совместно с университетами и научно-образовательным сообществом и индустриальными партнерами», — рассказал он.

Могилевский отметил, что Минобрнауки обновляет программы высшего образования, чтобы после обучения специалисты были максимально востребованы на рынке труда, а их знания отвечали запросам экономики.

На новую модель образования с Болонской системы российские вузы начнут переходить уже в 2027 году. О том, что изменится для студентов и как будет устроена новая схема, мы рассказали здесь.

Кроме того, с 2026 года университеты ужесточили правила приема абитуриентов. Для некоторых направлений появились дополнительные обязательные экзамены, а подать документы теперь можно только тремя способами: через «Госуслуги», лично или по почте. Также для части специальностей сократили количество платных мест. Подробнее обо всех изменениях читайте в этом материале.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Вуз Учеба Образование Студент Университет
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Комментарии
6
Гость
16 апреля, 08:31
Да проще закрыть половину вузов, чем так людей мучить, и страна получит тысячи новых слесарей и землекопов для экономики.
-Митрич-

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16 апреля, 06:23
А можно в этой жизни хоть что-то упростить, или так и будут нам только усложнять, запрещать и т.д. и т.п.?
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Гость
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