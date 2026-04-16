Для студентов учебу в университетах сделают сложнее: в чем причина

Программы обучения в российских вузах изменятся после перехода на новую модель образования. Часть из них станет сложнее, предупредил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.
«Какие-то программы будут сложнее, какие-то будут просто модифицированы. Сейчас идет работа министерства совместно с университетами и научно-образовательным сообществом и индустриальными партнерами», — рассказал он.
Могилевский отметил, что Минобрнауки обновляет программы высшего образования, чтобы после обучения специалисты были максимально востребованы на рынке труда, а их знания отвечали запросам экономики.
На новую модель образования с Болонской системы российские вузы начнут переходить уже в 2027 году. О том, что изменится для студентов и как будет устроена новая схема, мы рассказали здесь.
Кроме того, с 2026 года университеты ужесточили правила приема абитуриентов. Для некоторых направлений появились дополнительные обязательные экзамены, а подать документы теперь можно только тремя способами: через «Госуслуги», лично или по почте. Также для части специальностей сократили количество платных мест. Подробнее обо всех изменениях читайте в этом материале.
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