До отдыха осталось несколько недель: когда стартуют весенние каникулы

В школах пройдут весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Соответствующие рекомендации Минпросвещения уже направило во все образовательные организации.
Каникулы продлятся девять дней и завершат самую длинную, третью четверть. Повезло чуть больше первоклассникам. Для них организован отдых еще и с 21 февраля по 1 марта.
Однако у тех ребят, которые учатся не по четвертям, а семестрам, расписание отличается. До конца марта они успеют отдохнуть еще один раз. Школьники уйдут на каникулы с 21 февраля по 1 марта. А затем с 28 марта, как и другие учащиеся.
Министерство рекомендует соблюдать установленные сроки, чтобы учебный процесс был организованным и удобным для всех. Однако школа вправе скорректировать расписание по своему усмотрению. Поэтому информацию об этом лучше уточнять у администрации вашего учебного заведения.
Зимние каникулы школьников длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Предстоящие весенние каникулы станут последними в текущем учебном году перед летним отдыхом, который, по рекомендациям, продлится с 27 мая по 31 августа 2026 года.
Учебный год займет 34 недели. Дату окончания уже определили. Последние звонки в школах прозвучат 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня.