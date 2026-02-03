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Образование До отдыха осталось несколько недель: когда стартуют весенние каникулы

До отдыха осталось несколько недель: когда стартуют весенние каникулы

Сохраняйте расписание, чтобы не потерять

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Часть учеников уйдет отдыхать раньше | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЧасть учеников уйдет отдыхать раньше | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Часть учеников уйдет отдыхать раньше

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В школах пройдут весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Соответствующие рекомендации Минпросвещения уже направило во все образовательные организации.

Каникулы продлятся девять дней и завершат самую длинную, третью четверть. Повезло чуть больше первоклассникам. Для них организован отдых еще и с 21 февраля по 1 марта.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Однако у тех ребят, которые учатся не по четвертям, а семестрам, расписание отличается. До конца марта они успеют отдохнуть еще один раз. Школьники уйдут на каникулы с 21 февраля по 1 марта. А затем с 28 марта, как и другие учащиеся. 

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Министерство рекомендует соблюдать установленные сроки, чтобы учебный процесс был организованным и удобным для всех. Однако школа вправе скорректировать расписание по своему усмотрению. Поэтому информацию об этом лучше уточнять у администрации вашего учебного заведения.

Зимние каникулы школьников длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Предстоящие весенние каникулы станут последними в текущем учебном году перед летним отдыхом, который, по рекомендациям, продлится с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Учебный год займет 34 недели. Дату окончания уже определили. Последние звонки в школах прозвучат 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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