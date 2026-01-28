В школах изменится программа, а детям придется учиться по новым учебникам: когда это произойдет

Источник: Сергей Брун / NGS55.RU

Российские школы хотят полностью перевести на единые государственные учебники. Планируется, что это произойдет в течение трех-четырех лет. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях.

«Мы планируем в течение трех-четырех лет перейти на единые государственные учебники по предметам школьной программы», — цитирует его ТАСС.

К 2032 году Минпросвещения планирует ввести единые государственные учебники по всем предметам. Их должны будут использовать во всех российских школах. Программа каждого рассчитана на несколько лет обучения. Например, по физкультуре создадут учебник для 1-11-х классов, по иностранному языку — 2-11-х классов. Также мы рассказывали об учебнике по географии, по которым дети будут учиться с 5 по 11 класс.

Кравцов также напомнил, что уже с 1 сентября 2026 года школьникам начнут ставить оценки за поведение. Новые правила должны повысить дисциплину учеников.