НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

пасмурно, без осадков

ощущается как -16

3 м/c,

вос.

 762мм 92%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,04
EUR 88,79
ПСБ: главные события года
Хотят объединить колледжи
Зарезали прохожего на улице
Иномарка влетела в автобус
Бесплатный вход в музеи
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий
Почему не реставрируют памятник
Образование В Ярославле хотят объединить два колледжа

В Ярославле хотят объединить два колледжа

С такой инициативой выступил губернатор

797
В Ярославле обсуждают объединение двух колледжей | Источник: Яндекс. Панорамы, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле обсуждают объединение двух колледжей | Источник: Яндекс. Панорамы, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле обсуждают объединение двух колледжей

Источник:

Яндекс. Панорамы, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут реорганизовать колледж индустрии питания. 20 января 2026 года в правительство поступил соответствующий проект.

«Реорганизовать Ярославский технолого-экономический колледж путем присоединения к нему Ярославского колледжа индустрии питания», — указано в документе под подписью губернатора Михаила Евраева.

Отметим, что это пока только проект постановления. В правительстве принимают замечания по электронной почте dobr@yarregion.ru в течение недели с 20 января.

«Реорганизация позволит удовлетворить запросы общества в сфере среднего профессионального образования, избежать дублирования структуры подготовки квалифицированных кадров рабочих, служащих и специалистов среднего звена», — указано в пояснительной записке.

Учебные корпуса Ярославского технолого-экономического колледжа расположены по адресам: на улице Большие полянки, д. 1 и 5, и на улице Чкалова, 34. Корпуса колледжа индустрии питания расположены на улицах Советской, 77 и Угличской, 24.

Кроме того, после объединения в колледже появится возможность создать оптимальные условия для обеспечения доступности среднего профессионального образования для всех граждан, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

«Принятие проекта постановления не потребует дополнительного финансирования из областного бюджета», — прописано в документе.

Учреждение под новым названием может начать функционировать с 27 апреля. Согласно проекту, в объединенном колледже будет установлена численность в количестве 379 штатных единиц.

Мы направили запрос в Министерство образования Ярославской области, чтобы узнать, планируются ли сокращения в колледжах. Ответ опубликуем.

К слову, сам Ярославский технолого-экономический колледж появился после присоединения к Ярославскому торгово-экономическому колледжу Ярославского колледжа гостиничного и строительного сервиса.

В октябре 2025 года мы рассказывали о планах Минобра по дальнейшей реорганизации сферы образования в Ярославской области, а именно — об оптимизации работы колледжей и техникумов. Как ранее объясняли чиновники, такая работа идет с 2015 года.

Всего в Ярославской области насчитывается 31 колледж.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Колледж Реорганизация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Предлагаю объединить все мэрии ярославской области и соседних областей, хватит 1 мэра на всех и кучки депутатов, которые будут поднимать руку как им скажут.
Гость
1 час
Наше правительство хлебом не корми-дай все объединить! Я предлагаю оптимизировать область с Москвой! Толку будет больше!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Рекомендуем