В Ярославле хотят объединить два колледжа

В Ярославле обсуждают объединение двух колледжей Источник: Яндекс. Панорамы, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут реорганизовать колледж индустрии питания. 20 января 2026 года в правительство поступил соответствующий проект.

«Реорганизовать Ярославский технолого-экономический колледж путем присоединения к нему Ярославского колледжа индустрии питания», — указано в документе под подписью губернатора Михаила Евраева.

Отметим, что это пока только проект постановления. В правительстве принимают замечания по электронной почте dobr@yarregion.ru в течение недели с 20 января.

«Реорганизация позволит удовлетворить запросы общества в сфере среднего профессионального образования, избежать дублирования структуры подготовки квалифицированных кадров рабочих, служащих и специалистов среднего звена», — указано в пояснительной записке.

Учебные корпуса Ярославского технолого-экономического колледжа расположены по адресам: на улице Большие полянки, д. 1 и 5, и на улице Чкалова, 34. Корпуса колледжа индустрии питания расположены на улицах Советской, 77 и Угличской, 24.

Кроме того, после объединения в колледже появится возможность создать оптимальные условия для обеспечения доступности среднего профессионального образования для всех граждан, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

«Принятие проекта постановления не потребует дополнительного финансирования из областного бюджета», — прописано в документе.

Учреждение под новым названием может начать функционировать с 27 апреля. Согласно проекту, в объединенном колледже будет установлена численность в количестве 379 штатных единиц.

Мы направили запрос в Министерство образования Ярославской области, чтобы узнать, планируются ли сокращения в колледжах. Ответ опубликуем.

К слову, сам Ярославский технолого-экономический колледж появился после присоединения к Ярославскому торгово-экономическому колледжу Ярославского колледжа гостиничного и строительного сервиса.

В октябре 2025 года мы рассказывали о планах Минобра по дальнейшей реорганизации сферы образования в Ярославской области, а именно — об оптимизации работы колледжей и техникумов. Как ранее объясняли чиновники, такая работа идет с 2015 года.