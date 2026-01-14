Спорим, вы забыли, как выглядит мир? Сложный тест по географии

Если вы давно нигде не бывали, у нас всегда найдется для вас вариант виртуального путешествия вокруг света с элементами интеллектуальной викторины. Это путешествие называется «тест по географии». В нем вы встретите морских игуан и узнаете, где они обитают, прогуляетесь вдоль бразильской границы, окунетесь в глубины Адриатического моря, и всё это совершенно бесплатно. И всё это в десяти вопросах. Сможете дать правильный ответ на каждый из них? Уверены, что всё у вас получится. А если нет, то вы в любом случае останетесь в выигрыше, ведь узнаете об окружающем нас мире кое-что новенькое.