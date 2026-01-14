НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

0 м/c,

 759мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,85
EUR 92,40
ПСБ: главные события года
Кафе Rostic’s закрывают?
Что со складом «Вайлдберриз»
Продают крупный завод
На СВО погиб воспитатель детдома
Автобус сбил пешехода. Видео
Как быть с деньгами в 2026 году
Образование Тест Спорим, вы забыли, как выглядит мир? Сложный тест по географии

Спорим, вы забыли, как выглядит мир? Сложный тест по географии

Попробуйте доказать нам обратное

264
Глобус вам для поддержки | Источник: Илья Чикотин / 72.RUГлобус вам для поддержки | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Глобус вам для поддержки

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Если вы давно нигде не бывали, у нас всегда найдется для вас вариант виртуального путешествия вокруг света с элементами интеллектуальной викторины. Это путешествие называется «тест по географии». В нем вы встретите морских игуан и узнаете, где они обитают, прогуляетесь вдоль бразильской границы, окунетесь в глубины Адриатического моря, и всё это совершенно бесплатно. И всё это в десяти вопросах. Сможете дать правильный ответ на каждый из них? Уверены, что всё у вас получится. А если нет, то вы в любом случае останетесь в выигрыше, ведь узнаете об окружающем нас мире кое-что новенькое.

ТестПройден 58 раз
Тест по географии
1 / 10

Где обитают морские игуаны?

  • В Антарктиде

  • На Галапагосских островах

  • В Австралии и Новой Зеландии

  • В пустыне Сахаре

2 / 10

С какой из этих стран не граничит Бразилия?

  • С Эквадором

  • С Аргентиной

  • С Боливией

  • С Колумбией

3 / 10

Назовите столицу Албании

  • Сараево

  • Тирана

  • Скопье

  • София

4 / 10

Где находится Внутренняя Монголия?

  • В Монголии

  • В Казахстане

  • В Южной Корее

  • В Китае

5 / 10

Какая из этих стран не входит в Евросоюз?

  • Румыния

  • Кипр

  • Мальта

  • Швейцария

6 / 10

Какой город нужно посетить, чтобы посмотреть на буддийский храмовый комплекс Киёмидзу-дэра?

  • Токио

  • Кобе

  • Осака

  • Киото

7 / 10

Длинные новогодние выходные — прекрасный повод для путешествий. Представим, что вы в январе прилетели в столицу Вьетнама. В это время в Тюмени 12:50. А сколько тогда будет в Ханое?

  • 13:50

  • 14:50

  • 15:50

  • 16:50

8 / 10

Чей это флаг?

Источник:

ru.wikipedia.org

  • Камеруна

  • Бенина

  • Буркина-Фасо

  • Кении

9 / 10

Берега какой из этих стран омывает Адриатическое море?

  • Черногории

  • Сербии

  • Франции

  • Испании

10 / 10

Какой из этих городов является столицей государства?

  • Торонто

  • Сидней

  • Стамбул

  • Мадрид

ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Тест География Страна Мир Знание Обучение Образование Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
50 минут
Скоро все будет звездно-полосатым матрацем на шарике земном. Географию можно не учить.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем