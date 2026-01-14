Спорим, вы забыли, как выглядит мир? Сложный тест по географии

Если вы давно нигде не бывали, у нас всегда найдется для вас вариант виртуального путешествия вокруг света с элементами интеллектуальной викторины. Это путешествие называется «тест по географии». В нем вы встретите морских игуан и узнаете, где они обитают, прогуляетесь вдоль бразильской границы, окунетесь в глубины Адриатического моря, и всё это совершенно бесплатно. И всё это в десяти вопросах. Сможете дать правильный ответ на каждый из них? Уверены, что всё у вас получится. А если нет, то вы в любом случае останетесь в выигрыше, ведь узнаете об окружающем нас мире кое-что новенькое.
Где обитают морские игуаны?
В Антарктиде
На Галапагосских островах
В Австралии и Новой Зеландии
В пустыне Сахаре
С какой из этих стран не граничит Бразилия?
С Эквадором
С Аргентиной
С Боливией
С Колумбией
Назовите столицу Албании
Сараево
Тирана
Скопье
София
Где находится Внутренняя Монголия?
В Монголии
В Казахстане
В Южной Корее
В Китае
Какая из этих стран не входит в Евросоюз?
Румыния
Кипр
Мальта
Швейцария
Какой город нужно посетить, чтобы посмотреть на буддийский храмовый комплекс Киёмидзу-дэра?
Токио
Кобе
Осака
Киото
Длинные новогодние выходные — прекрасный повод для путешествий. Представим, что вы в январе прилетели в столицу Вьетнама. В это время в Тюмени 12:50. А сколько тогда будет в Ханое?
13:50
14:50
15:50
16:50
Чей это флаг?
Камеруна
Бенина
Буркина-Фасо
Кении
Берега какой из этих стран омывает Адриатическое море?
Черногории
Сербии
Франции
Испании
Какой из этих городов является столицей государства?
Торонто
Сидней
Стамбул
Мадрид