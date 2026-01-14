«Работать стало сложнее и дороже». Репетиторы рассказали, сколько будут стоить их услуги в 2026 году

К услугам репетиторов часто прибегают родители старшеклассников, чтобы помочь тем подготовиться к экзаменам и поступлению Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Плата за частные уроки с репетитором уже давно стала стандартной статьей расходов семейного бюджета. Преподаватели помогают детям готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, подтянуть успеваемость, а взрослым — осваивать новые навыки и хобби. MSK1.RU решил выяснить, какие суммы в наступившем 2026 году репетиторы будут брать за свои услуги. Но начнем с прошлогодних цен.

Цены в 2025 году

Ценник на услуги репетитора зависит от множества факторов: предмет, опыт и регалии педагога, формат (онлайн или офлайн) и цели подготовки. Мы изучили профильные сайты и агрегаторы, где репетиторы предлагают свои услуги. Приводим средние цены на занятия в Москве и крупных городах.

Базовые школьные предметы (математика, русский язык и т. п.). Стартовая цена для студентов или начинающих преподавателей — от 600 до 1000 рублей за 60 минут. Опытный педагог с репутацией берет в среднем 1500–2500 рублей за час . Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ высокого уровня может доходить до 3000–4000 рублей за занятие;

иностранные языки (английский, испанский, немецкий). Диапазон один из самых широких. Выпускник лингвистического вуза — от 800 рублей за час . Сертифицированный специалист (CELTA, DELTA) или носитель языка — 2000–4000 рублей . Специализированная подготовка к международным экзаменам (IELTS, TOEFL) оценивается еще выше;

подготовка к школе, начальные классы : в среднем 900–1500 рублей за 60 минут;

программирование и IT-направления . Здесь ставки традиционно высоки из-за спроса со стороны не только школьников, но и взрослых. Занятие по основам Python, Java или веб-разработке с практикующим разработчиком стартует от 2000 рублей и легко достигает 5000+ рублей за практический урок;

творческие дисциплины (рисунок, живопись, музыка): стоимость сильно зависит от уровня преподавателя. Урок с педагогом из художественной/музыкальной школы — 1000–2000 рублей. Занятие с действующим мастером — от 3000 рублей и более.

Цены на услуги репетиторов Источник: Profi.ru

Что дальше? Узнали у самих репетиторов

Мы спросили репетиторов, собираются ли они поднимать цены в 2026 году и если да, то почему и на сколько.

«Если честно, я долго держалась за старые цены, — делится Полина Власова, преподаватель английского и испанского языков. — Мне всё время казалось, ну куда уже повышать, людям и так дорого. Но потом я просто села и посчитала, сколько я реально вкладываю в работу. Курсы, методические материалы, подписки на сервисы, время на подготовку… Здесь как бы в минус не уйти».

Сейчас занятия с Полиной стоят в среднем 2000–2300 рублей за час. В 2026 году девушка планирует поднять цену на 300 рублей для тех, кто уже у нее занимается, и на 500 рублей для новых учеников.

«Многое усложняет жизнь преподавателям сейчас, — вздыхает Полина. — Из России ушли сервисы, которыми я всегда пользовалась для планирования уроков, создания интерактивных заданий. А теперь сложности даже с видеозвонками, что уж говорить об остальном. У меня, например, платная подписка на Zoom, и она недешевая. А раньше была возможность пользоваться бесплатными сервисами. В таких условиях просто не получается сохранить прежнюю стоимость занятий».

Заниматься с детьми приходится не только для подготовки к экзаменам, но и в целом, чтобы повысить успеваемость Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

У Оксаны Барановой, преподавателя рисунка и живописи, самая скромная ставка из опрошенных нами репетиторов. За час она берет 1200–1400 рублей.

«Я понимаю, что могла бы брать больше. Мне об этом и знакомые говорят. Но я работаю с детьми, с подростками из небогатых семей. Для их родителей цена — критичный момент», — объясняет она.

Назначила бы я стоимость вдвое больше, и детям просто отказали бы в их желании учиться рисовать. Оксана Баранова преподаватель рисунка и живописи

Кроме того, Полина работает онлайн и совмещает репетиторство с коммерческими заказами на иллюстрации, так что, по словам девушки, дохода на жизнь хватает.

«Наверное, в этом году всё же придется немного повысить цену. Я планирую поступить на обучение по мультипликации, деньги понадобятся на оплату курсов», — поделилась девушка.

Наконец, третий наш собеседник, Кирилл Устинов, преподает математику и информатику школьникам и студентам технических вузов. Когда мы в последний раз общались, цены на его услуги начинались от 2000 рублей за занятие.

За 2025-й ценник за часовой урок у Кирилла вырос до 3000 рублей и выше. А в новом году молодой человек планирует поднять стоимость занятий еще на 600–800 рублей.

«Честно? Думаю, это справедливые цифры, — убежден он. — Хороших преподавателей по математике и информатике мало, а запросов становится всё больше. Причем сложных запросов. Я трачу часы на подбор задач, пытаюсь объяснить логику, а не просто заставить зубрить формулы».