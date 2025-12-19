Список регионов России, где введут упрощенную сдачу ОГЭ — кому из школьников повезет

Список регионов упрощенного ОГЭ увеличится с 3 до 12 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 9 регионах России введут упрощенную сдачу ОГЭ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о расширении эксперимента.

Как пишет РИА Новости, список дополняется Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.

Упрощенная сдача ОГЭ позволяет ученикам девятых классов сдавать экзамены только по двум предметам для поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Сейчас этот проект действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

При этом недавно депутаты Госдумы предложили вовсе отменить Единые государственные экзамены (ЕГЭ). По их словам, подготовка школьников к ним не дает реальных знаний и плохо влияет на высшее образование.

Однако пока точных прогнозов для отмены ЕГЭ нет, а вот минимальное количество баллов за экзамены, необходимое для поступления в вузы в 2026–2027 учебном году, Минобрнауки уже утвердило.