Определены даты зимних каникул для школьников: отдых продлится долго

Школьники получат возможность отдохнуть как следует Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Министерство просвещения России определило рекомендуемые даты зимних каникул для школьников. Официальные дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. При этом образовательное учреждение вправе самостоятельно определять сроки.

В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости важные детали предстоящих каникул:

Общая продолжительность отдыха должна составлять не менее семи дней;

По федеральному календарному учебному плану предусмотрено девять календарных дней зимних каникул.

Такой длительный период отдыха позволит школьникам полноценно отдохнуть перед второй четвертью учебного года. Министерство рекомендует придерживаться установленных сроков для обеспечения единого образовательного пространства и удобства всех участников учебного процесса.

Продолжительные каникулы будут и у взрослых: предстоящие празники станут самыми длинными за многие годы. Согласно проекту производственного календаря, отдыхать мы будем целых 12 дней.