Тест для самых умных: если ответите на 10 из 10, то вы точно гений

Настало время проверить свой кругозор

Мало кто догадывается, какие знания скрываются в его голове. И только в нашем тесте вы можете проверить, насколько богат ваш интеллектуальный запас. В нем мы объединили 10 вопросов из самых разных сфер. Какие-то задания будут совсем простыми, над поиском ответов на другие придется поломать голову. Но вы обязательно найдете верное решение — было бы где его искать. Готовы проверить, насколько близки вы к гордому званию всезнайки? Тогда не смеем вас задерживать.

ТЕСТ
1 / 10

От чего страдал Малыш, когда к нему впервые заглянул Карлсон?

  • От жажды

  • От зубной боли

  • От одиночества

  • От похмелья

2 / 10

Что такое янтарь?

  • Нектар

  • Смола

  • Песок

  • Продукт жизнедеятельности пчел

3 / 10

Чего не найти среди аксессуаров художника?

  • Палитры

  • Мерника

  • Мачты

  • Штанги

4 / 10

Это насекомое зоологи назвали «коромысло большое». О ком речь?

  • О самке богомола

  • О саранче

  • О палочнике

  • О стрекозе

5 / 10

Что из перечисленного является травянистым растением?

  • Черный чай

  • Зеленый чай

  • Цикорий

  • Кофе

6 / 10

Кого в начале 1920-х годов называли шкрабами?

  • Учителей

  • Сирот

  • Заводчан

  • Попрошаек

7 / 10

Как иначе называют грибной дождь?

  • Слепой

  • Обложный

  • Ситный

  • Глухой

8 / 10

В честь какой страны получил свое другое название прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5?

  • Греция

  • Италия

  • Швеция

  • Египет

9 / 10

Какая спортсменка, единственная в истории Олимпиад, стала чемпионкой и в лыжных гонках, и в биатлоне?

  • Раиса Сметанина

  • Галина Кулакова

  • Елена Вяльбе

  • Анфиса Резцова

10 / 10

Какую карточную масть в словаре Даля называют «жлуди»?

  • Пики

  • Бубны

  • Трефы

  • Черви

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Гость
12 ноября, 22:00
"А вот чего у художника не найти, так это мерника, потому что это прибор для измерения объема жидкостей, для живописцев он бесполезен". Умники, а как смешивать даммарный лак, льняное масло и пинен в пропорциях 1:1:1 без прибора измерения объема жидкостей? Смесь называется "тройник" и используется в масляной живописи.
