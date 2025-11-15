Вы начитанный человек или книг в руках не держали? Попробуйте справиться с этим тестом по литературе

Книги делают не только для того, чтобы с ними фотографироваться. Еще их можно читать, а потом проверять себя в наших тестах

Книги придумали не для того, чтобы они украшали интерьер. Если взяться за их чтение, можно открыть для себя много захватывающих миров, закрученных сюжетов и вечных мыслей, которые с годами становятся только актуальнее. Вопрос только в том, насколько мы готовы погрузиться в эти вселенные и что можем вынести из прочитанного. Вот вы, например, давно книгу открывали? Чтобы каждый мог проверить уровень своей начитанности, мы и создали этот тест.