Вы начитанный человек или книг в руках не держали? Попробуйте справиться с этим тестом по литературе

Книги придумали не для того, чтобы они украшали интерьер. Если взяться за их чтение, можно открыть для себя много захватывающих миров, закрученных сюжетов и вечных мыслей, которые с годами становятся только актуальнее. Вопрос только в том, насколько мы готовы погрузиться в эти вселенные и что можем вынести из прочитанного. Вот вы, например, давно книгу открывали? Чтобы каждый мог проверить уровень своей начитанности, мы и создали этот тест.
Как называлось устройство, которое изобрел инженер Гарин в романе Алексея Толстого?
Эллипсоид
Катод
Анод
Гиперболоид
Кто дирижировал на балу Воланда в романе «Мастер и Маргарита»?
Ференц Лист
Иоганн Штраус
Иоганн Себастьян Бах
Людвиг ван Бетховен
Что Фамусов, герой «Горя от ума», требовал делать «с толком, с чувством, с расстановкой»?
Читать
Писать
Рисовать
Считать
Кто написал «Сказки об Италии»?
Иван Бунин
Карло Коллоди
Джанни Родари
Максим Горький
Кто был главным хранителем сокровищ в книге Толкина «Хоббит, или Туда и обратно»?
Оборотень
Чародей
Тролль
Дракон
Что говорило о высоком сане обитательницы глубин в сказке Андерсена «Русалочка»?
Морские звезды на поясе
Устрицы на хвосте
Кораллы в волосах
Жемчужины в бусах
Идею какого произведения Льву Толстому подсказал Анатолий Кони?
«Анна Каренина»
«Живой труп»
«Казаки»
«Воскресение»
С какой болью сравнил любовь поэт Генрих Гейне?
С болью в спине
С поясничной болью
С зубной болью
С фантомной болью
Какой герой греческих мифов погиб на кровати в собственном доме?
Тантал
Сизиф
Прокруст
Антей
Какое имя можно встретить и на страницах книг о Карлсоне, и на страницах «Мастера и Маргариты»?
Ида
Фрида
Нора
Гумилла