Образование Тест Вы начитанный человек или книг в руках не держали? Попробуйте справиться с этим тестом по литературе

Вы начитанный человек или книг в руках не держали? Попробуйте справиться с этим тестом по литературе

Думаете, у вас получится осилить все 10 вопросов?

437
Книги делают не только для того, чтобы с ними фотографироваться. Еще их можно читать, а потом проверять себя в наших тестах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКниги делают не только для того, чтобы с ними фотографироваться. Еще их можно читать, а потом проверять себя в наших тестах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Книги делают не только для того, чтобы с ними фотографироваться. Еще их можно читать, а потом проверять себя в наших тестах

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Книги придумали не для того, чтобы они украшали интерьер. Если взяться за их чтение, можно открыть для себя много захватывающих миров, закрученных сюжетов и вечных мыслей, которые с годами становятся только актуальнее. Вопрос только в том, насколько мы готовы погрузиться в эти вселенные и что можем вынести из прочитанного. Вот вы, например, давно книгу открывали? Чтобы каждый мог проверить уровень своей начитанности, мы и создали этот тест.

ТЕСТПройден 52 раза
1 / 10

Как называлось устройство, которое изобрел инженер Гарин в романе Алексея Толстого?

  • Эллипсоид

  • Катод

  • Анод

  • Гиперболоид

2 / 10

Кто дирижировал на балу Воланда в романе «Мастер и Маргарита»?

  • Ференц Лист

  • Иоганн Штраус

  • Иоганн Себастьян Бах

  • Людвиг ван Бетховен

3 / 10

Что Фамусов, герой «Горя от ума», требовал делать «с толком, с чувством, с расстановкой»?

  • Читать

  • Писать

  • Рисовать

  • Считать

4 / 10

Кто написал «Сказки об Италии»?

  • Иван Бунин

  • Карло Коллоди

  • Джанни Родари

  • Максим Горький

5 / 10

Кто был главным хранителем сокровищ в книге Толкина «Хоббит, или Туда и обратно»?

  • Оборотень

  • Чародей

  • Тролль

  • Дракон

6 / 10

Что говорило о высоком сане обитательницы глубин в сказке Андерсена «Русалочка»?

  • Морские звезды на поясе

  • Устрицы на хвосте

  • Кораллы в волосах

  • Жемчужины в бусах

7 / 10

Идею какого произведения Льву Толстому подсказал Анатолий Кони?

  • «Анна Каренина»

  • «Живой труп»

  • «Казаки»

  • «Воскресение»

8 / 10

С какой болью сравнил любовь поэт Генрих Гейне?

  • С болью в спине

  • С поясничной болью

  • С зубной болью

  • С фантомной болью

9 / 10

Какой герой греческих мифов погиб на кровати в собственном доме?

  • Тантал

  • Сизиф

  • Прокруст

  • Антей

10 / 10

Какое имя можно встретить и на страницах книг о Карлсоне, и на страницах «Мастера и Маргариты»?

  • Ида

  • Фрида

  • Нора

  • Гумилла

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Гость
2 часа
Я книг не читаю но точно знаю-=Трампа на колени не поставит= - это нонсенс
