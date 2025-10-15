Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах

Журналистка, которая пишет про образование в Тюмени, высказалась на тему скандала между родителями и департаментом образования Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Родители школьников из Тюмени несколько лет борются против нововведений в школах, порой они даже могут похвастаться успехами. Свидетель этих побед и поражений — журналистка 72.RU Юлия Мальцева, которая поднимает важные проблемы в сфере образования региона. О том, как тысячи родителей дошли до Москвы лишь бы отменить новую систему оценок, а она может распространиться по всей стране, и что в средневзвешенном балле не так, — читайте в ее авторской колонке. Далее от первого лица.

Уже месяц в нашем городе не утихает тема новой системы оценивания в школах. Огромная армия родителей дошла со своими жалобами до Москвы и не готова отступать, пока их дети вновь не начнут учиться по-прежнему принципу. Об активных родителях уже пишут федеральные издания, Екатерина Мизулина и даже Ксения Собчак поднимают тему. Последний раз такая активность мам и пап была, наверное, в пандемию, когда появилось дистанционное обучение и не все понимали, почему школы закрыли свои двери для учеников. Тогда страх родителей был связан с тем, что система образования не готова к таким переменам: уроки срывались, дети плохо учились и практически не усваивали никакие знания. Школьники сидели целыми днями перед экранами — сначала на занятиях, потом уже в свое удовольствие за играми. Пандемия всё не заканчивалась, и казалось, что о традиционных школах можно навсегда забыть.

Но ковид миновал, все уже несколько лет спокойно учатся за партами в учебных заведениях. Однако последствия удаленки некоторые школы расхлебывают до сих пор. Это четко видно и в их годовых отчетах, где публикуется успеваемость детей, и в этом признаются некоторые директора учебных заведений.

И вот настал 2025 год — появилась средневзвешенная оценка. Очередной вызов для родителей и местного департамента образования. Первые тревожные сигналы появились в прошлом учебном году, когда люди звонили в редакцию и просили разобраться в ситуации. В самый разгар учебы родителям неожиданно сообщили, что проводится эксперимент с отметками. Да, в прошлый раз именно экспериментом называли новую систему. Кстати, школы и тогда ни с кем из родительского сообщества не советовались, когда принимали решение. И лишь благодаря самым активным мамам и папам от эксперимента часть учебных заведений отказалась. За родителей заступился тогда и омбудсмен Андрей Степанов, заявив, что подобное недопустимо: посреди учебного года нельзя менять систему оценивания, да еще и не поставив в известность об этом заранее.

Первая победа была за родителями. Но лишь за теми, кто не остался в стороне, когда об эксперименте стали говорить. В некоторых школах действительно средневзвешенную оценку оставили. Кого-то это возмущало, но бороться против системы никто не захотел.

Средневзвешенная оценка (СВЗО) — это система оценивания, в которой каждая работа имеет свой «вес», или коэффициент важности. Он варьируется от 1 до 3 в зависимости от сложности задания. Так, за одну контрольную можно получить сразу тройную оценку в журнал. А за домашнюю — только одну.

Я знала, что с 1 сентября 2025 года СВЗО распространят повсеместно. На это как бы намекала и появившаяся в школах программа МЭШ, в основе которой стоит эта система оценивания, и сами сотрудники департамента образования говорили про это. Однако родители на это не обращали никакого внимания.

Всё изменилось в сентябре, когда начались первые собрания в школах, учителя демонстрировали красочные слайды, где объяснялось, что всех детей будут оценивать отныне совершенно иначе. Мол, теперь школы решили взглянуть на знания учеников объективно, потому каждое из заданий будет иметь свой вес.

И тут началось. Телефон редакции буквально начал разрываться от звонков возмущенных мам и пап, соцсети трещали сообщениями «очередной эксперимент над детьми», а в некоторых школах стали формироваться родительские сообщества, которые собирали подписи против СВЗО. Всего родители собрали 32 тысячи голосов — на днях эта огромная бандероль отправилась Бастрыкину.

В конечном итоге всё это вылилось в одно большое противостояние. Департамент образование заявляет, что новая система безупречна и более честная, а родители, в свою очередь просто смотрят в журнал с оценками детей и видят, как «вчерашний отличник» завалил себя тройками в первые же недели учебы.

И кто тут прав? Кого винить? Школу, где всё это время (если судить по новой логике департамента) необъективно ставили оценки? Или родителей, которые не знают, как еще помочь детям «победить несправедливость по отношению к ним». А ведь школьники последнее время действительно ставились в не совсем равные условия. Вспомните хотя бы ситуацию с оценками по физкультуре, музыке или изо. Кому-то по ним пятерки рисовали в аттестатах, а кому-то просто «зачеты», которые при поступлении вообще не засчитываются. Кого-то берут в 10-й класс просто так, а кто-то с боем выбивает себе место. И таких примеров, если подумать, не так уж и мало.

Но вернемся к средневзвешенным оценкам. Сама по себе идея оценивать задания по-разному не кажется такой уж неразумной. Я соглашусь, что контрольная работа важнее скачанного реферата, делать самостоятельную на уроке сложнее, чем выполнять задания дома, а значит, и «выхлоп» должен быть весомее.

Но всё упирается в одно большое «но»: почему всю ответственность за качество образования перекладывают на детей и их родителей. Это не они с каждым годом усложняют школьную программу, это не их идеи внедрить очередной эксперимент и посмотреть, что будет с учениками. Зато дети всякий раз сталкиваются с высокой нагрузкой (кстати, может, поэтому они не всё успевают выучить для объективной пятерки или четверки?), а родители вынуждены тратить огромные деньги на репетиторов.

Обратите внимание, сколько учебных центров появилось за последнее время в Тюмени: после школы дети почему-то идут не отдыхать или проводить время с друзьями, а к другим педагогам изучать то, что они не поняли на уроке. А не говорит ли это о качестве образования в школах?

Я с большим уважением отношусь к учителям, вижу, какую огромную работу они проделывают каждый день. И вовсе не виню их в том, что сейчас происходит. Причин объективно много.

Но считаю, что средневзвешенная оценка хороша только в том случае, если в школе хватает учителей, в классах учится по 20 человек, отметки в журнале и домашние задания появляются вовремя, а не в полночь, а сама программа не отягощена лишней информацией.

Понятно, что если кто-то решит закрыть глаза на все эти возмущения родителей и продолжит внедрять СВЗО в школах по всей стране, то в конечном итоге условия уровняются для всех, все перетерпят и свыкнутся. Но искренне хотелось бы увидеть, как получается найти компромисс в этой ситуации.

