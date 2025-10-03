Зарплаты нищенские, а требования огромные. Как престиж работы учителей и воспитателей в России свели к нулю

Работу с детьми никто не ценит, но хотят большой отдачи Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Воспитатели и нянечки детсадов, по подсчетам агентства HeadHunter, вошли в число самых низкооплачиваемых профессий. Несмотря на официальный рост зарплат на 16% за последний год, средняя предлагаемая зарплата воспитателям и няням в России сейчас — 47,4 тысячи рублей.

Ого-го, воскликнет читатель. Ну так ведь это как средняя температура по больнице. В Москве 79,2 тысячи, в Сахалинской области — 57,5 тысячи, в Якутии — 56,1 тысячи, в Приморском крае — 55,6 тысячи, в Московской области — 55,1 тысячи. Но в большинстве регионов России зарплаты воспитателей и нянь остаются куда ниже.

Эксперт PRoud.365 Виталий Лавринович, изучив по просьбе MSK1.RU выводы исследования HeadHunter, бьет тревогу и предупреждает о нарастающем риске «дошкольного коллапса»:

— Коллапс дошкольного образования в России — не абстрактная угроза, а нарастающий риск, обусловленный системными диспропорциями между уровнем требований к специалистам и уровнем их материального и социального обеспечения, — говорит Лавринович.

Эксперт подчеркивает, что средняя зарплата в 47,4 тысячи рублей — это лишь медианное значение по всем регионам, включая столичные города и богатый Север. Кроме того, это зарплата до вычета налогов.

— По факту работники получают лишь вдвое больше минимально необходимого уровня для выживания. Притом что профессия требует не просто ухода за детьми, а комплексных знаний в области педагогики, психологии, медицины, коммуникативных навыков и высокой эмоциональной устойчивости, — объясняет Лавринович.

Эксперт приводит пример Бурятии, где фактическая зарплата воспитателей составляет от 29 до 36 тысяч рублей при увеличении продолжительности рабочего дня до 12 часов. На фоне роста цен, миграции квалифицированных кадров в частный сектор или другие сферы, а также старения кадров (средний возраст воспитателя — старше 45 лет, с тенденцией к росту) перспективы дошкольного образования в России кажутся очень плачевными.

— Принципиально важно не только повышать зарплаты, но и пересматривать статус профессии. Иначе в ближайшие 5–10 лет дефицит кадров может перерасти в системный сбой, особенно в регионах с низкой привлекательностью для молодых специалистов, — говорит Лавринович. — При этом у чиновников сохраняется риторика: якобы работа в образовании «призвание, а не способ заработка». Но такой подход уже не соответствует вызовам сегодняшнего дня!

Без качественного дошкольного образования вхолостую будут потрачены все усилия государства по модернизации и школьного, и вузовского образования, и науки, уверен президент и совладелец кадрового дома Superjob Алексей Захаров:

— Нужно поставить государственную задачу на 15-летний период на поднятие зарплаты в дошкольном образовании. И на 20-летний период — на замещение педагогического состава. Нужна смена педагогического поколения. У нас ведь законодательно установлено, что в педагогике могут работать люди со средним специальным образованием. Но это норма идет еще с каких-то ранних советских времен, когда полстраны не умели ни читать, ни писать. И у учителя не было задачи научить математике, физике, химии, а просто научить человека читать по слогам, как два и два складываются.

— А каким вам видится современный дошкольный педагог в идеале?

— В дошкольное образование и младшее школьное образование должны прийти самые талантливые, самые мотивированные, самые образованные люди, с образованием не ниже магистерского.

И эти изменения необходимо принять как можно скорее. Потому что иначе все указы президента и все нацпроекты, мягко скажем, идут лесом. Просто потому, что для них нет соответствующим образом подготовленных кадров. Да, у нас есть красивые вузы, кампусы, но в эти вузы после школы приходят ребята, которых очень сложно доучивать.

Школа наша, я посчитал, около 4000 часов тренирует навык, который никогда никому во взрослой жизни не понадобится. Писать шариковой ручкой. Или считать столбиком. А уже есть калькуляторы, есть компьютеры. Вот компьютером надо учиться пользоваться, уметь пользоваться 10-пальцевым слепым методом печати на телефоне.

— Что касается повышения зарплат дошкольным педагогам? Конечно, магистров хорошо было бы видеть в детсадах, но разве они пойдут работать за 30 тысяч?

— А вот вы знаете, как Китай решал эту задачу? Там законодательно установлено, что зарплаты педагогов не могут быть ниже 100 процентов зарплаты аналогичных должностей на госслужбе в соответствующем регионе. Ну то есть учитель в школе не может зарабатывать меньше, чем какой-нибудь начальник отдела в департаменте какого-нибудь регионального министерства. А директор школы будет зарабатывать как директор департамента. И это законодательно установлено! Это всё мониторится!

А в России, поскольку нам надо догонять и привлекать людей в профессию, нужно, чтобы законодательно зарплаты учителей и воспитателей детских садов были установлены не ниже, чем, я думаю, 130 процентов от зарплаты аналогичного чиновника.

— В Китае подобная система мотивации работает эффективно? Идут люди работать?

— Буквально на днях изучал эту тему. В крупных городах Китая все школьные вакансии заполняются по конкурсу. И у них нет проблемы привлечения людей в школы, поскольку высокие зарплаты и абсолютная стабильность, социальные пособия, высокие пенсии — всё это привлекает. И среднее количество претендентов на одну школьную вакансию сильно больше десяти. То есть работать учителем в Китае очень престижно! И мы должны к этому стремиться.