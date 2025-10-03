Сложный тест по литературе: продолжите стихотворения Есенина из школьной программы

Мало кто в школе обожал учить стихи наизусть, чтобы потом рассказывать их перед всем классом. Но если родители все-таки заставили вас вызубрить домашнее задание по литературе, то мы уверены: эти строки всё еще хранятся в вашей памяти. Получится ли их вытащить оттуда? Давайте проверим — пройдите тест на знание стихотворений Сергея Есенина из школьной программы.