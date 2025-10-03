НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сложный тест по литературе: продолжите стихотворения Есенина из школьной программы

Единицы смогут пройти тест без единой ошибки — а вы справитесь?

Вспоминайте — не расстраивайте Сергея Александровича | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаВспоминайте — не расстраивайте Сергея Александровича | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Вспоминайте — не расстраивайте Сергея Александровича
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Мало кто в школе обожал учить стихи наизусть, чтобы потом рассказывать их перед всем классом. Но если родители все-таки заставили вас вызубрить домашнее задание по литературе, то мы уверены: эти строки всё еще хранятся в вашей памяти. Получится ли их вытащить оттуда? Давайте проверим — пройдите тест на знание стихотворений Сергея Есенина из школьной программы.

ТЕСТПройден 1360 раз
1 / 10
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти…
  • Нежной чередой
  • Ласковой дугой
  • Белой бахромой
  • В позе боевой
2 / 10
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь — как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать…
  • И терять свою жизнь без оглядки
  • Да со смертью играть мнё все в прятки
  • Заживу я по новой, ребятки
  • Нету больше во мне той запалки
3 / 10
Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный…
  • Надоело быть внутри пустым
  • Я не буду больше молодым
  • Весь мой путь был гладким и гнилым
  • Я себя не чувствую живым
4 / 10
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь …
  • Посыпает мою рану соль
  • Пожирает мою душу моль
  • Осыпает мозги алкоголь
  • Доиграл свою главную роль
5 / 10
Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь…
  • Мне на плечи руки опустив
  • Гладкую ключицу оголив
  • Только лишь любви моей вкусив
  • Мою шею нежно обхватив
6 / 10
Пой же, пой. На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре…
  • Да позвать всех любимых подруг
  • И забыть про свой страшный недуг
  • Мой последний, единственный друг
  • Алкоголем запив свой испуг
7 / 10
Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная...
  • Блестит вся на заре
  • Сияет в серебре
  • Прибилася к земле
  • Колышется во мгле
8 / 10
Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
  • Что похабник я и скандалист
  • Исписал свой последний я лист
  • Что я жалок и мерзок, как глист
  • Не поэт я, а лишь — пародист
9 / 10
Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой...
  • Вдаль дорога утекла
  • Выпускаю дым из рта
  • Дышит конница моя
  • Подвязалася сосна
10 / 10
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
  • Как и ждать своих последних дней
  • Хоть бывают жизни и длинней.
  • А прожить ее, пожалуйста, сумей.
  • Но и жить, конечно, не новей.

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Школа Литература Сергей Есенин Знания Тест Урок Стихотворение Образование Обучение
Комментарии
3
Гость
4 августа 2024, 10:52
так сияет в серебре или в сентябре, как у вас?
Гость
5 августа 2024, 09:25
Точно из школьной программы? Особенно 4 вопрос
Читать все комментарии
