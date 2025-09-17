Готовимся к Литературному диктанту. На эти 10 вопросов не ответит каждый третий. Вы тоже?

Русского человека хлебом не корми — дай проверить свои знания. Мы, например, занимаемся этим каждый день, сочиняя тесты на самые разные темы. Но иногда страна в едином порыве садится за парты, чтобы пройти один из многочисленных «диктантов». И на носу у нас как раз одно из таких больших испытаний — Литературный диктант пройдет 26 сентября 2025 года во всех регионах России. Естественно, с кондачка такое испытание не пройти, поэтому мы решили устроить вам небольшую проверку, в которую включили вопросы из Литературного диктанта. Думаете, вам будет по силам найти на них ответы?