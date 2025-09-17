Готовимся к Литературному диктанту. На эти 10 вопросов не ответит каждый третий. Вы тоже?

Русского человека хлебом не корми — дай проверить свои знания. Мы, например, занимаемся этим каждый день, сочиняя тесты на самые разные темы. Но иногда страна в едином порыве садится за парты, чтобы пройти один из многочисленных «диктантов». И на носу у нас как раз одно из таких больших испытаний — Литературный диктант пройдет 26 сентября 2025 года во всех регионах России. Естественно, с кондачка такое испытание не пройти, поэтому мы решили устроить вам небольшую проверку, в которую включили вопросы из Литературного диктанта. Думаете, вам будет по силам найти на них ответы?
Одна из этих работ Николая Гоголя никогда не входила в «Петербургские повести». Какая?
«Шинель»
«Нос»
«Женитьба»
«Портрет»
Антоний Погорельский сочинил повесть «Черная курица, или Подземные жители» для своего племянника, будущего писателя. Как звали племянника?
Алексей Толстой
Антон Чехов
Афанасий Фет
Михаил Лермонтов
«Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин». Кому из героев пьесы Антона Чехова «Вишневый сад» принадлежат эти слова?
Леонид Гаев
Семен Епиходов
Борис Симеонов-Пищик
Петя Трофимов
Как звали Чацкого — героя комедии Александра Грибоедова «Горе от ума»?
Александр Иванович
Александр Андреевич
Александр Григорьевич
Александр Павлович
Помимо лести, героиня повести Ивана Тургенева «Ася» считала именно ее главным пороком. Многие из героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» высказывают то же мнение. Что это за порок?
Жадность
Зависть
Лень
Трусость
Действие фильма Акиры Куросавы о преступниках и бродягах разворачивается в Японии периода Эдо, хотя в основе фильма — одноименная пьеса Максима Горького о российской действительности рубежа XIX и XX веков. О какой пьесе речь?
«Последние»
«Варвары»
«Враги»
«На дне»
Какому русскому литератору посвящен роман нобелевского лауреата Джона Кутзее «Осень в Петербурге»?
Александру Пушкину
Михаилу Лермонтову
Федору Достоевскому
Антону Чехову
«Семейное счастие», «Декабристы», «Роман о времени Петра I». Кто автор этих романов?
Иван Толстой
Лев Толстой
Николай Толстой
Сергей Толстой
«Еще за пятнадцать минут до моего рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения». Так нетривиально начал рассказ о своей жизни этот уроженец Севастополя, редактор и автор журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». О ком речь?
Об Аркадии Аверченко
О Саше Черном
Об Александре Грине
О Владимире Маяковском
В текст этого произведения включена запевка-анекдот, пародирующая сюжет:
«Эх, да в Черемхове на вокзале
Двух подкидышей нашли,
Одному лет восемнадцать,
А другому — двадцать три!»
Николай Гоголь, «Ревизор»
Александр Островский, «Бесприданница»
Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок»
Александр Вампилов, «Старший сын»