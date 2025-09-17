НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Готовимся к Литературному диктанту. На эти 10 вопросов не ответит каждый третий. Вы тоже?

Готовимся к Литературному диктанту. На эти 10 вопросов не ответит каждый третий. Вы тоже?

Тест, который в два счета проверит вашу начитанность

194
Хватит стоять в стороне, очаровываясь прекрасными незнакомками с книгами — пора уже действовать и проверить, как у вас обстоят дела с литературой

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Хватит стоять в стороне, очаровываясь прекрасными незнакомками с книгами — пора уже действовать и проверить, как у вас обстоят дела с литературой

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Русского человека хлебом не корми — дай проверить свои знания. Мы, например, занимаемся этим каждый день, сочиняя тесты на самые разные темы. Но иногда страна в едином порыве садится за парты, чтобы пройти один из многочисленных «диктантов». И на носу у нас как раз одно из таких больших испытаний — Литературный диктант пройдет 26 сентября 2025 года во всех регионах России. Естественно, с кондачка такое испытание не пройти, поэтому мы решили устроить вам небольшую проверку, в которую включили вопросы из Литературного диктанта. Думаете, вам будет по силам найти на них ответы?

ТЕСТПройден 33 раза
1 / 10

Одна из этих работ Николая Гоголя никогда не входила в «Петербургские повести». Какая?

  • «Шинель»

  • «Нос»

  • «Женитьба»

  • «Портрет»

2 / 10

Антоний Погорельский сочинил повесть «Черная курица, или Подземные жители» для своего племянника, будущего писателя. Как звали племянника?

  • Алексей Толстой

  • Антон Чехов

  • Афанасий Фет

  • Михаил Лермонтов

3 / 10

«Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин». Кому из героев пьесы Антона Чехова «Вишневый сад» принадлежат эти слова?

  • Леонид Гаев

  • Семен Епиходов

  • Борис Симеонов-Пищик

  • Петя Трофимов

4 / 10

Как звали Чацкого — героя комедии Александра Грибоедова «Горе от ума»?

  • Александр Иванович

  • Александр Андреевич

  • Александр Григорьевич

  • Александр Павлович

5 / 10

Помимо лести, героиня повести Ивана Тургенева «Ася» считала именно ее главным пороком. Многие из героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» высказывают то же мнение. Что это за порок?

  • Жадность

  • Зависть

  • Лень

  • Трусость

6 / 10

Действие фильма Акиры Куросавы о преступниках и бродягах разворачивается в Японии периода Эдо, хотя в основе фильма — одноименная пьеса Максима Горького о российской действительности рубежа XIX и XX веков. О какой пьесе речь?

  • «Последние»

  • «Варвары»

  • «Враги»

  • «На дне»

7 / 10

Какому русскому литератору посвящен роман нобелевского лауреата Джона Кутзее «Осень в Петербурге»?

  • Александру Пушкину

  • Михаилу Лермонтову

  • Федору Достоевскому

  • Антону Чехову

8 / 10

«Семейное счастие», «Декабристы», «Роман о времени Петра I». Кто автор этих романов?

  • Иван Толстой

  • Лев Толстой

  • Николай Толстой

  • Сергей Толстой

9 / 10

«Еще за пятнадцать минут до моего рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения». Так нетривиально начал рассказ о своей жизни этот уроженец Севастополя, редактор и автор журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». О ком речь?

  • Об Аркадии Аверченко

  • О Саше Черном

  • Об Александре Грине

  • О Владимире Маяковском

10 / 10

В текст этого произведения включена запевка-анекдот, пародирующая сюжет:

«Эх, да в Черемхове на вокзале

Двух подкидышей нашли,

Одному лет восемнадцать,

А другому — двадцать три!»

  • Николай Гоголь, «Ревизор»

  • Александр Островский, «Бесприданница»

  • Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок»

  • Александр Вампилов, «Старший сын»

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
