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Образование Ярославский вуз попал в рейтинг по зарплатам выпускников. Сколько получают после университета

Ярославский вуз попал в рейтинг по зарплатам выпускников. Сколько получают после университета

Публикуем данные аналитиков

393
2 комментария
Стало известно, какую зарплату получают работники после окончания вуза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, какую зарплату получают работники после окончания вуза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, какую зарплату получают работники после окончания вуза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский вуз попал в федеральный топ по уровню зарплат выпускников 2019–2024 годов, работающих в сфере экономики и финансов. Рейтинг представили аналитики сервиса SuperJob, в него вошли 57 государственных вузов из 40 городов.

Речь идет о Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова. Он расположился на 18-й строчке.

«Зарплаты выпускников-экономистов за год выросли в среднем до 85 тысяч рублей в месяц (+5 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом). 64% выпускников по окончании обучения остаются работать в Ярославле», — отметили аналитики.

При составлении топа учитывались резюме на соискание позиций в сферах экономики, финансов, банковской деятельности, аудита, налогообложения и прочее.

Студенты каких вузов зарабатывают больше

Первое место рейтинга занял Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. В среднем выпускники вуза зарабатывают 200 тысяч рублей, за год их зарплаты выросли на 11%, или 20 тысяч рублей. Вторую строчку делят Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и МГУ имени М. В. Ломоносова, средний заработок — 190 тысяч рублей.

На третьем месте — Финансовый университет при Правительстве РФ, зарплата выпускников в среднем составляет 180 тысяч рублей.

В рейтинг также попали Ивановский и Тверской государственные вузы, выпускники которых в среднем зарабатывают 82 тысячи рублей. Вузы из регионов-соседей расположились на 19-й строчке.

Ранее мы рассказывали, какие направления в ярославских вузах пользуются большей популярностью.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
2
JayroslavMudryi
11 минут
все прекрасно это понимают и поступают в Московские Вузы
Гость
10 минут
Важно как тратишь, а не сколько зарабатываешь....потребности первичные у всех одинаковые, всё остальное - пыль и игрушки
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