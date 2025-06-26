Ярославский вуз попал в рейтинг по зарплатам выпускников. Сколько получают после университета

Стало известно, какую зарплату получают работники после окончания вуза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский вуз попал в федеральный топ по уровню зарплат выпускников 2019–2024 годов, работающих в сфере экономики и финансов. Рейтинг представили аналитики сервиса SuperJob, в него вошли 57 государственных вузов из 40 городов.

Речь идет о Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова. Он расположился на 18-й строчке.

«Зарплаты выпускников-экономистов за год выросли в среднем до 85 тысяч рублей в месяц (+5 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом). 64% выпускников по окончании обучения остаются работать в Ярославле», — отметили аналитики.

При составлении топа учитывались резюме на соискание позиций в сферах экономики, финансов, банковской деятельности, аудита, налогообложения и прочее.

Студенты каких вузов зарабатывают больше

Первое место рейтинга занял Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. В среднем выпускники вуза зарабатывают 200 тысяч рублей, за год их зарплаты выросли на 11%, или 20 тысяч рублей. Вторую строчку делят Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и МГУ имени М. В. Ломоносова, средний заработок — 190 тысяч рублей.

На третьем месте — Финансовый университет при Правительстве РФ, зарплата выпускников в среднем составляет 180 тысяч рублей.

В рейтинг также попали Ивановский и Тверской государственные вузы, выпускники которых в среднем зарабатывают 82 тысячи рублей. Вузы из регионов-соседей расположились на 19-й строчке.