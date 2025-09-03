НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Это кто тут самый умный ярославец? Ответите на 10 вопросов, и вы точно гений

Готовьтесь показать в нашем тесте свои лучшие стороны

И кто только придумал эту вашу эрудицию! Надо многое запоминать, во многом разбираться, да еще и уметь вовремя вспомнить всё, что ты когда-то узнал! А может, никаких знаний и нет? В этом тесте мы собрали не самые сложные, но самые разнообразные вопросы. Чтобы верно ответить на каждый из них, многосторонняя развитость совсем не помешает.

1 / 10

Начнем с чего попроще. Правда ли, что собаки чувствуют, когда их боятся?

  • Правда

  • Неправда

2 / 10

Какое имя на самом деле носила заглавная героиня повести Тургенева «Ася»?

  • Матильда

  • Александра

  • Анастасия

  • Анна

3 / 10

Назовите настоящее имя Дон Кихота.

  • Жакуй

  • Доротео

  • Алонсо

  • Атос

4 / 10

Раз пошло такое дело, как звали коня Дон Кихота?

  • Буцефал

  • Маренго

  • Реклесс

  • Росинант

5 / 10

В каком возрасте Александр Македонский взошел на престол после гибели своего отца?

  • 14 лет

  • 17 лет

  • 20 лет

  • 22 года

6 / 10

«Она была с нами каждый день!» — звучал в 1990 году голос диктора Игоря Кириллова, когда ее торжественно хоронили под звуки траурного марша в телепрограмме «Оба-на!». О чьих похоронах речь?

  • Зарплата

  • Еда

  • Очередь

  • Вера в светлое будущее

7 / 10

Как общаются между собой панамские золотые лягушки?

  • Жестами

  • Инфразвуком

  • Ультразвуком

  • Перемигиваниями

8 / 10

В разных областях России носили кокошники разных цветов, форм и убранств. Например, в Торопецком уезде (в наши дни эта территория входит в состав Тверской и Псковской областей) популярны были шишаки. Что символизировали шишечки на свадебном головном уборе?

  • Количество мужей

  • Пожелание плодовитости

  • Возраст невесты

  • Количество незамужних сестер у невесты

9 / 10

Эту организацию учредил Петр Первый с целью «развлечений, питейных увеселений, карнавальных действ» и так далее. Как называлась эта шутовская организация?

  • Музей шутовских фигур

  • Градский цирк

  • Гильдия шутовских дел и баламутства

  • Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор

10 / 10

Кто автор музыки к детской песенке «Чунга-Чанга»?

  • Гия Канчели

  • Александра Пахмутова

  • Микаэл Таривердиев

  • Владимир Шаинский

