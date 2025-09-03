Это кто тут самый умный ярославец? Ответите на 10 вопросов, и вы точно гений

И кто только придумал эту вашу эрудицию! Надо многое запоминать, во многом разбираться, да еще и уметь вовремя вспомнить всё, что ты когда-то узнал! А может, никаких знаний и нет? В этом тесте мы собрали не самые сложные, но самые разнообразные вопросы. Чтобы верно ответить на каждый из них, многосторонняя развитость совсем не помешает.
Начнем с чего попроще. Правда ли, что собаки чувствуют, когда их боятся?
Правда
Неправда
Какое имя на самом деле носила заглавная героиня повести Тургенева «Ася»?
Матильда
Александра
Анастасия
Анна
Назовите настоящее имя Дон Кихота.
Жакуй
Доротео
Алонсо
Атос
Раз пошло такое дело, как звали коня Дон Кихота?
Буцефал
Маренго
Реклесс
Росинант
В каком возрасте Александр Македонский взошел на престол после гибели своего отца?
14 лет
17 лет
20 лет
22 года
«Она была с нами каждый день!» — звучал в 1990 году голос диктора Игоря Кириллова, когда ее торжественно хоронили под звуки траурного марша в телепрограмме «Оба-на!». О чьих похоронах речь?
Зарплата
Еда
Очередь
Вера в светлое будущее
Как общаются между собой панамские золотые лягушки?
Жестами
Инфразвуком
Ультразвуком
Перемигиваниями
В разных областях России носили кокошники разных цветов, форм и убранств. Например, в Торопецком уезде (в наши дни эта территория входит в состав Тверской и Псковской областей) популярны были шишаки. Что символизировали шишечки на свадебном головном уборе?
Количество мужей
Пожелание плодовитости
Возраст невесты
Количество незамужних сестер у невесты
Эту организацию учредил Петр Первый с целью «развлечений, питейных увеселений, карнавальных действ» и так далее. Как называлась эта шутовская организация?
Музей шутовских фигур
Градский цирк
Гильдия шутовских дел и баламутства
Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор
Кто автор музыки к детской песенке «Чунга-Чанга»?
Гия Канчели
Александра Пахмутова
Микаэл Таривердиев
Владимир Шаинский