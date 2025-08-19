НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле откроют школы, которые два года были на капремонте

В Ярославле откроют школы, которые два года были на капремонте

Учебные заведения вновь начнут работать с 1 сентября

640
3 комментария
Откроют школы после капремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОткроют школы после капремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Откроют школы после капремонта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 сентября в Ярославле откроют школы № 7 и 47, которые были закрыты на капремонт последние два года. Об этом сообщили на еженедельном открытом городском совещании мэрии 19 августа.

«В 2025 году на модернизацию двух школ был выдел 91 млн 350 тысяч рублей из городского, областного и федерального бюджетов», — сообщила в своем докладе заммэра по социальной политике Елена Волкова.

Так школа № 47 выглядела до начала капремонта | Источник: мэрия ЯрославляТак школа № 47 выглядела до начала капремонта | Источник: мэрия Ярославля

Так школа № 47 выглядела до начала капремонта

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, что в заволжской школе № 47 зимой 2023 года обвалился фасад, а в самом здании начала протекать крыша в нескольких местах. Из-за этого пришлось прекратить учебу в одном из кабинетов. Учебное заведение закрыли на капремонт в начале 2024 года. На время работ всех учеников и педсостав перевели в соседнюю школу № 51 на Клубную, 62.

Как ранее сообщал мэр Артем Молчанов, в отремонтированную школу № 7, которая входит в образовательный комплекс имени Гусева, переедут старшеклассники школы № 42.

«Теперь в корпусе создана современная образовательная среда, полностью отвечающая требованиям качественного обучения. До начала реставрации долгое время здание пустовало, но после реставрации оно вновь обретет свое предназначение», — отметил глава города.

Кадры из отремонтированной школа № 7

Источник:

мэрия Ярославля

Подрядчиком на ремонте школы № 47 является ярославское ООО «Партнер». Цена контракта — 93 миллиона. Директор компании — Евгений Евремов, которому также принадлежит еще одна фирма по строительству жилых и нежилых зданий — ООО «ТехноСтрой». За 2024 год компания ООО «Партнер» заработала 88,1 млн рублей, из которых 38,1 млн — чистая прибыль.

Ремонтировала школу № 7 ООО ПСК «Легион». Цена контракта — 102,9 миллиона. Компания «Легион» из Ярославля, её владелец — Арарат Погосян. Фирма занималась ремонтом многоквартирных домов в Мурманске и работами по сохранению объектов культурного наследия в Воронеже и Вологодской области. По данным «Контур.Фокус», на конец 2024 года компания заработала 298,6 млн рублей, выйдя в плюс на 12 млн.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Ну, и как выглядит фасад школы №47 после ремонта?
Гость
1 час
Всех всепропальщиков как сдуло.
Читать все комментарии
