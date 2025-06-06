На эти места не пробиться? Топ направлений, куда сложнее всего поступить в вузах Ярославля

Куда поступить в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU











Июнь — время экзаменов и выпускных, совсем скоро в вузах по всей стране начнется приемная кампания. Для одиннадцатиклассников сейчас особенно актуален вопрос: куда пойти учиться. В этом материале мы собрали направления, куда сложнее всего поступить в университетах Ярославля.

Топ составлен по проходным баллам по итогам 2024 года. Проходной балл — это минимальное количество баллов, с которым абитуриент может поступить на выбранную программу в вуз на бюджетное обучение. Этот показатель формируется по результатам ЕГЭ.

ЯрГУ имени П. Г. Демидова

Приемная комиссия ЯрГУ располагается на улице Кирова, 8/10 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ЯрГУ имени П. Г. Демидова самый высокий проходной балл в 2024 году был на экономическом факультете на направлении «Экономика: финансовый и управленческий учет, анализ, аудит» — 268. Столько нужно набрать, чтобы поступить на бюджет, там всего семь мест. Также предусмотрено 25 мест на коммерческой основе. К слову, обучение на этом направлении стоит 157 тысяч рублей в год.

На втором месте по сложности поступления находится факультет иностранных языков — 267 баллов — шесть бюджетных мест и 105 — платных. Тройку лидеров замыкает направление «Юриспруденция» — 262 балла. В этом году на направлении всего 23 бюджетных и 180 платных мест.

Стоит отметить, что уровень проходного балла меняется каждый год.

ЯГПУ имени К. Д. Ушинского

Приемная комиссия ЯГПУ располагается на улице Республиканской, 108/1 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославском государственном педагогическом университете, судя по проходному баллу, сложнее всего поступить на факультет иностранных языков по профилю обучения английского и китайского языков — 262 балла. На этом направлении студенты учатся пять лет. В 2025 году выделено 25 бюджетных и 40 платных мест. Стоимость обучения в год составляет 163 тысячи рублей.

Второе место по сложности поступления занимает профиль «Филология» на факультете русской культуры и филологии — 235 баллов. Стоимость обучения в 2025 году составляет 144 тысячи рублей в год.

На третьем месте в рейтинге — профиль «Логопедия» на дефектологическом факультете — 229 баллов. В 2025 году обучение стоит 144 тысячи рублей в год. 12 бюджетных мест и 40 — платных.

ЯГМУ

В ЯГМУ открыли только одно бюджетное место на направление «Стоматология» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В ЯГМУ сложнее всего поступить на стоматологический факультет. Проходной балл на бюджет — 287. Да и мест на бюджете не очень много — всего одно. А обучение одно из самых дорогих в медицинском вузе — 218 тысяч рублей в год.

Чуть проще поступить на специальность «Лечебное дело» — 236 баллов. Для зачисления на клиническую психологию в 2024 году надо было набрать по ЕГЭ 234 балла.

Проходные баллы в ЯГМУ Источник: официальный сайт ЯГМУ











Приемная комиссия ЯГМУ располагается на улице Чкалова, 6/7

ЯГТУ

Приемная комиссия ЯГТУ располагается на Московском проспекте, 88 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославском государственном техническом университете самый высокий проходной балл на бюджет на направлении обучения «Программная инженерия» — 223 балла. Стоимость обучения составляет 163 тысячи рублей в год.

На втором месте по сложности поступления — обучение на направление «Фундаментальная и прикладная химия» — 209 баллов. Год обучения также стоит 163 тысячи рублей. В 2025 году на направлении предусмотрено 25 бюджетных мест.

Чтобы поступить на бюджетное отделение направления «Информационные системы и технологии» абитуриентам надо иметь минимум 205 баллов. В последние годы проходной балл на этом направлении только растет, а бюджетные места, наоборот, сокращаются. В 2025 году их будет на 14 меньше, чем в прошлом году, — 129.

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Приемная комиссия находится на Кооперативной улице, 12а Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











По данным за 2024 год, самый высокий проходной балл в Ярославском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации на направлении «Медиакоммуникации» — 260. Бюджетных мест по этому профилю обучения нет, поэтому годовое обучение обойдется в 148 тысяч рублей в год (данные на 2024 год).

На втором месте — «Экономика и финансы» (252 балла). Там также нет бюджетного отделения. А стоимость обучения, по данным за 2024 год, составляет 148 тысяч рублей за год.

Напомним, что с 2025 года были изменены правила поступления в вузы. Теперь во всей стране единые сроки приемной комиссии, по новой системе организуют конкурсные списки и требуют подавать документы. Подробнее обо всех изменениях рассказали в этом материале.

ЯрГАУ

Главный корпус агропромышленного университета находится на Тутаевском шоссе, 58 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославском государственном агропромышленном университете, судя по средним проходным баллам за 2024 год, сложнее всего поступить на профиль «Лечебное дело» направления «Ветеринарно-санитарная экспертиза» — 189 баллов.

На втором месте рейтинга находится направление «Зоотехники» на профиле «Кинологии» — 171 балл. Тройку замыкает обучение на «Ландшафтном дизайне». Средний проходной балл на этом профиле обучения составляет 168 баллов.

В Ярославском государственном театральном институте и Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны при поступлении, помимо результатов ЕГЭ, учитываются результаты вступительных испытаний.