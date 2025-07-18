«Жалко потраченного времени». Выпускница была недовольна результатами ЕГЭ и через год пересдала на 200 баллов

Несмотря на неплохие баллы по ЕГЭ, девушка решила пересдать через год Источник: Мария Романова / Городские медиа

Для многих школьников сдача Единого государственного экзамена — первое серьезное испытание в жизни. К нему готовятся не один год, ходят к репетиторам, решают «пробники», ищут способы преодолеть волнение. Это важный опыт, но мало кто захочет его повторить.

На это решилась нижегородка Ирина Бухарева. В 2020 году она окончила школу, однако своими баллами за экзамены осталась недовольна. Она решила пересдать ЕГЭ на следующий год. И не зря — сразу по двум предметам она получила 100 баллов. Своей историей девушка поделилась с NN.RU.

— У меня изначально была принципиальная позиция, что я хочу именно на бюджет, — очень не хотелось тратить деньги за четыре города обучения. Мне просто было жаль тех своих усилий, которые я прикладывала для подготовки, да и денег и времени тоже, — рассказывает девушка.

Ирина вспоминает, что еще в 10-м классе решила поступать на журналистику. Эта специальность казалась ей наиболее близкой к тому, чем она хотела заниматься. Поэтому для сдачи школьница выбрала экзамены по литературе и английскому языку.

Хотя до этого она считала, что будет сдавать любой предмет, но не литературу. В итоге она сдавала ее дважды.

— Мне казалось, что это слишком тяжелый предмет для сдачи. Я не понимала, как написать пять сочинений за четыре часа. Но, когда появилась цель, препятствий нет. Надо значит надо. Пришлось научиться. Но я до сих пор считаю, что литература — один из самых сложных предметов для сдачи ЕГЭ. Оценка экспертов может быть сильно субъективной, и при желании можно придраться ко всему, — признаётся девушка.

Подготовку к экзаменам девушка начала с занятий с репетитором. Но от такого формата подготовки Ирина быстро отказалась.

— Эти занятия я по итогу посчитала для себя абсолютно бессмысленными. Они строились на том, что дома мне нужно было прочитать какое-то произведение, потом я приходила, и 45 минут от часового занятия мы тратили на то, что я его пересказывала. Возможно, такой подход кому-то и подошел бы, но для меня это было неэффективно и непродуктивно, потому я ушла, — рассказала Ирина.

Занятия в онлайн-школах для выпускницы оказались более удобными: там был план и структура, которая позволяла охватить весь материал. Плюс ей нравилось, что на занятиях разбирали реальные кейсы с ЕГЭ, да и с финансовой точки зрения это было гораздо выгоднее индивидуальных занятий.

Нижегородка смогла получить 200 баллов по двум предметам, но не с первого раза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К экзамену по русскому языку девушка не занималась дополнительно, ей хватало знаний, которые давали в школе.

— Мы с 5-го класса писали в тетрадь правила, заучивали их. А в 11-м классе мы каждый понедельник писали «пробник» по русскому языку, — вспоминает Ирина. — Поэтому все знания, которые у меня были для сдачи экзамена, вложила в меня школьная учительница.

Изначально Ирина не ставила для себя какую-то конкретную цель по баллам — просто хотела сдать экзамен как можно лучше. По ее расчетам для поступления на бюджет ей требовалось по 90+ баллов за каждый экзамен.

По ее словам, в первый раз на ЕГЭ по литературе ей не очень повезло с темой сочинения. У многих была тема родины, которая, по словам Ирины, очень часто встречается у писателей. А ей досталась тема деревни, которая тоже довольна популярна, но вспомнить что-то подходящее было сложнее.

— Я ее не написала. В итоге — 70 баллов. В целом за три предмета баллы были не низкие, но и не высокие. Но на бюджет с ними не поступишь, — рассуждает Ирина.

По другим предметам результаты были лучше. Английский язык девушка сдала на 82 балла, а русский — на 85. Но Ирина уже решила пересдать все три экзамена в следующем году.

— Мне было жалко потраченного времени. Я знала, что способна набрать больше баллов, — вспоминает Ирина.

Родители девушки спокойно отнеслись к ее решению. Но были родственники, которые пытались отговорить Ирину — они переживали, что она вообще может передумать учиться в вузе. Да и кто знает, удастся ли ей улучшить результат через год.

— В чем-то они даже были правы. ЕГЭ — это фортуна. Но я настояла на своем решении, на платное место я не хотела. Это было связано не с обстоятельствами, а с моим личным решением. Я ни разу о нем не пожалела, — рассказала девушка.

Сначала Ирина попробовала поступить в колледж. Но спустя неделю забрала документы и решила идти по намеченному плану.

Ирина попробовала поучиться в колледже, но быстро передумала Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Свободный год пришелся на локдаун из-за коронавируса. Нижегородка, как и все вокруг, сидела дома. Готовилась к предстоящему экзамену девушка по материалам, которые у нее остались с предыдущего года.

— В основном я закрывала пробелы — доучивала, дочитывала. Прокачивала английский, — отметила девушка. Выучила тему деревни. К слову, второй раз она мне тоже попалась.

По словам Ирины, процедура подачи документов на пересдачу ЕГЭ несложная — можно либо обратиться в свою школу, либо в районную администрацию. Однако важно успеть подать заявление до 1 февраля.

— Идти сдавать второй раз было тоже очень волнительно — это уже двойная ответственность, вторая попытка. Если не вышло первый раз, ты думаешь: «Ничего страшного, бывает». Но второй раз принять легко это бы не получилось. Но я была готова к любому результату, — признаётся Ирина.

По воспоминаниям девушки, процедура экзамена за год не изменилась. Задания те же, следили так же, даже пересдавала она в той же школе.

Когда Ирина увидела, что смогла не только улучшить предыдущий результат, но и получить максимальный балл по русскому языку и литературе, она растерялась и не знала, как реагировать. За ЕГЭ по английскому языку она получила 88 баллов, что тоже лучше, чем в прошлом году.

— Это было настолько для меня удивительным, как восьмое чудо света. Я была этим шокирована: когда первый раз увидела 100 баллов, потом второй раз — 100 баллов. У меня даже эмоций не было, — рассказала наша героиня.

Для Ирины такой результат послужил доказательством того, что год назад она приняла правильное решение.

— Как это получилось? Я не знаю. Мне кажется, что ни один стобалльник наверняка не знает, как это получилось. Это какая-то совокупность факторов, знания, навыки, уровень подготовки, умноженные на удачу, — заключила Ирина.