В школах появятся новые правила выполнения контрольных: изменения начнут действовать уже в сентябре

Нововведения для учащихся утвердило Минпросвещения Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В российских школах появятся единые требования к продолжительности контрольных и практических работ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

Согласно новым правилам, на выполнение контрольной работы будет отводиться не более одного-двух уроков (до 45 минут каждый). Практические задания, не связанные с итоговой оценкой знаний, должны укладываться в один урок.

Также ведомство ограничило общий объем проверочных работ: они не могут занимать больше 10% от учебного времени, отводимого на изучение того или иного предмета в соответствующем классе.

С нового учебного года начнет работать система оценивания поведения. Для участия в пилотном проекте были выбраны 84 образовательные организации. Среди них школы из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия. Ставить оценку за поведение будет классный руководитель, учитывая мнение педагогов, работающих с ребенком, а также и представителей администрации учебного заведения.