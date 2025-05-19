Сможете сдать ЕГЭ по географии на максимум? 10 вопросов, на которые ответят только самые эрудированные

Рособрнадзор сообщает, что в 2025 году лишь 27 тысяч выпускников решатся сдать ЕГЭ по географии, а это всего около 4% от всех экзаменуемых. Что же так пугает школьников в этом предмете и смогли бы вы сами справиться с ним? Этот тест, основанный на заданиях реального экзамена, проверит ваши знания о населении Земли, экономике разных регионов и многом другом. Готовы доказать, что отлично разбираетесь в географии и без труда справились бы с ЕГЭ?
Какого газа больше всего в составе воздуха атмосферы?
Азота
Кислорода
Углекислого газа
Гелия
Какое утверждение об Италии верное?
Страна управляется монархом
На территории страны есть действующие вулканы
Италия — самое крупное по площади государство Европы
На территории страны находятся гора Дом
Какой из перечисленных городов России самый населенный?
Тверь
Екатеринбург
Владивосток
Белгород
Как называется столица Словакии?
Белград
Хельсинки
Бухарест
Братислава
Узнайте страну по описанию.
Это древнейшее государство находится в Азии. Оно занимает одно из первых мест по запасам многих природных ресурсов и второе место — по численности населения. Почти 90% жителей сосредоточено на 1/3 территории страны, на востоке.
Южная Корея
Япония
Китай
Казахстан
В каком из приведенных ниже городов ночь длится дольше всего?
Иркутск
Сургут
Архангельск
Тикси
Вставьте пропущенное слово.
Восточная Сибирь по площади занимаемой территории уступает только Дальневосточному району. Самый большой субъект РФ, расположенный в Восточной Сибири, — это ______ край».
Красноярский
Ставропольский
Краснодарский
Хабаровский
Какой из перечисленных ниже городов можно посетить, если плыть по Волге?
Самара
Пермь
Великий Новгород
Орск
О каком регионе России речь.
Он имеет выход к морю и граничит с двумя странами -членами Европейского Союза. Климат умеренно континентальный. Промышленность высокоразвита, имеется крупная атомная электростанция. В последнее время построено несколько крупных автосборочных предприятий зарубежных компаний.
Калининградская область
Алтайский край
Иркутская область
Ленинградская область
В какой из этих стран самая высокая продолжительность жизни?
Финляндия
Мексика
Япония
Алжир