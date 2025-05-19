Сможете сдать ЕГЭ по географии на максимум? 10 вопросов, на которые ответят только самые эрудированные

Рособрнадзор сообщает, что в 2025 году лишь 27 тысяч выпускников решатся сдать ЕГЭ по географии, а это всего около 4% от всех экзаменуемых. Что же так пугает школьников в этом предмете и смогли бы вы сами справиться с ним? Этот тест, основанный на заданиях реального экзамена, проверит ваши знания о населении Земли, экономике разных регионов и многом другом. Готовы доказать, что отлично разбираетесь в географии и без труда справились бы с ЕГЭ?