Польшу от Индонезии отличите? Тогда скорее пробуйте угадать страну по флагу — тест

Кажется, что с флагами всё просто: полоски горизонтальные, полоски вертикальные. Но стоит задуматься, и вдруг Венгрия с Болгарией начинают путаться, а флаг Чада подозрительно напоминает румынский. Сможете ли вы безошибочно отличить флаги государств или ваш максимум — российский триколор? Давайте проверим!
Чей это флаг?
Либерия
Пуэрто-Рико
Куба
Люксембург
А этот флаг сможете узнать?
Португалия
Сент-Китс и Невис
Белоруссия
Намибия
Узнаёте, чье знамя?
Таиланд
Коста-Рика
Северная Корея
Исландия
Где здесь флаг Венгрии, а где — Болгарии?
Флаг Болгарии сверху, флаг Венгрии снизу.
Флаг Болгарии снизу, флаг Венгрии сверху.
Что не так с флагом Новой Зеландии?
Вместо звезд должно быть чистое синее поле.
Появилась лишняя звезда.
Забыли горизонтальные полосы.
Убрали несколько звезд.
У какой страны такой флаг?
Босния и Герцеговина
Вануату
Соломоновы Острова
Ямайка
Эти триколоры так похожи! Сможете угадать, где какой?
А — Словакия
Б — Сербия
В — Словения
А — Сербия
Б — Словения
В — Черногория
А — Республика Сербская
Б — Словения
В — Словакия
А — Черногория
Б — Республика Сербская
В — Словения
Во флаг этой страны закралась ошибка. Угадаете какая? А может, еще и государство назовете?
Тут всё верно, это флаг Того.
У флага Узбекистана появилась лишняя полоса.
К российскому флагу пририсовали зеленую полосу.
У флага Маврикия убрали цветную полосу.
У какой страны такой флаг?
Таджикистан
Индия
Нигер
Иран
И самый сложный вопрос — для истинных знатоков: сможете различить флаги этих стран?
А — Польша
Б — Монако
В — Мальта
Г — Индонезия
А — Польша
Б — Индонезия
В — Монако
Г — Мальта
А — Индонезия
Б — Польша
В — Мальта
Г — Монако
А — Польша
Б — Индонезия
В — Мальта
Г — Монако
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