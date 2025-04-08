Этот тест покажет настоящего знатока: сможете ли вы ответить на 10 неожиданных вопросов

Когда «Самоцветы» пели про то, что мир совсем не прост (6+), они даже не догадывались, насколько окажутся правы. Вокруг нас столько всего удивительного, что часто и не разберешься, как всё устроено. Но тем интереснее узнавать новое. Вам известно всё на свете или можно кое-чем удивить?
Попробуйте пройти этот тест для знатоков. Даже если не получится ответить на все вопросы правильно, вы узнаете много нового.
Почему кукарекает петух?
Пора вставать
Показывает, кто тут главный
Сообщает, что с ним всё в порядке
Хочет и кукарекает
Где придумали туалетную бумагу?
В Англии
В США
В Китае
В Египте
Что такое дендриты и трихиты?
Морозные узоры на окнах
Вирусы
Круги на воде
Следы, остающиеся на обуви от снега
У какого животного самый большой угол поворота головы?
У кукушки
У вомбата
У летучей мыши
У совы
Почему на лице не бывает мурашек?
Потому что на нём нет волос
Тогда бы человек терял сознание
Чтобы лучше видеть
В этом нет необходимости
Как появился пурпур?
Из моллюсков
Из деревьев
Из рыбы
Из цветов
Почему человек машет руками при ходьбе?
Чтобы не потерять равновесие
Это наследственное
Чтобы быть готовым к опасности
Показывает, кто тут главный
Зачем ёж собирает грибы?
Это подношение ежихе
Для прикрытия
Ежи не собирают грибы
Чтобы есть
Почему домашние кошки боятся воды?
Они чувствуют себя в ней некомфортно
Они не любят мокнуть
Она для них потенциально опасна
Потом ведь долго вылизываться — лучше это время потратить на сон
Где у кенгуру находится пуп?
На животе
На спине
На внутренней стороне сумки
У кенгуру нет пупа
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