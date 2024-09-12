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Образование тест Измеряем кругозор: лишь настоящие эрудиты смогут ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов

Измеряем кругозор: лишь настоящие эрудиты смогут ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов

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С каждым годом мы копим всё больше и больше знаний. И если вам казалось, что их даже применить некуда, то как бы не так — взять хотя бы наш тест на кругозор. Ведь только настоящие эрудиты смогут без ошибок дойти до самого конца. Докажите, что вы входите в их число.

ТЕСТПройден 69 раз
Тест на эрудицию
1 / 10

Что изучает наука фелинология?

  • Рыб

  • Насекомых

  • Кошек

  • Филинов

2 / 10

Про нанотехнологии слышали все, а сколько нанометров в метре?

  • Тысяча

  • Сто тысяч

  • Миллион

  • Миллиард

3 / 10

Кто из этих персонажей не вымышленный?

  • Король Артур

  • Д'Артаньян

  • Робин Гуд

  • Алеша Попович

4 / 10

Вы наверняка видели фотографии этих милых подводных существ. А помните, как они называются?

  • Дурукуль

  • Щитоспинка

  • Какомицли

  • Аксолотль

5 / 10

Стрекозы — мастера полета, но в каком случае им приходится ходить на лапах?

  • Чтобы подойти к партнеру для спаривания

  • Чтобы подкрасться к своей добыче

  • Чтобы скрыться от хищников

  • Ни в каком — стрекозы не могут ходить

6 / 10

Римляне называли планеты в честь богов. А кем был Меркурий?

  • Богом торговли

  • Богом плодородия

  • Богом огня

  • Меркурий был не богом, а одним из правителей Древнего Рима

7 / 10

Какое из этих произведений написал не Лев Толстой?

  • «Детство»

  • «Воскресенье»

  • «Хождение по мукам»

  • «Живой труп»

8 / 10

Что означает фразеологизм «андроны едут»?

  • Что важный человек скоро придет с проверкой

  • Так говорят о чем-то бессмысленном

  • Что скоро место займет кто-то другой

  • Что кто-то совсем не умеет водить

9 / 10

Какая рыба в океане самая большая?

  • Китовая акула

  • Кашалот

  • Мурена

  • Косатка

10 / 10

Ну и напоследок: как называется эта проволока, держащая пробку шампанского?

  • Каподастр

  • Стрейнер

  • Мюзле

  • Джиггер

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