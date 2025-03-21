Вы большой знаток географии или заблудитесь даже в родном районе? Тест для самых внимательных

В школе нам дают, конечно, кое-какие знания по географии, но этого курса недостаточно для того, чтобы блестяще разбираться в окружающем мире. И если вы не забросили изучать его, как только покинули стены учебного заведения, а постоянно расширяли свои границы, то этот тест будет вам по зубам. В противном случае пиши пропало.
Всего 10 вопросов покажут настоящего знатока и того, кто способен заблудиться даже в своем районе.
Для начала разомнемся на чём попроще. Назовите столицу Калмыкии.
Магас
Элиста
Сыктывкар
Нальчик
Какое море самое мелководное?
Азовское
Лигурийское
Сулавеси
Яванское
Какой полуостров известен Долиной гейзеров?
Индокитай
Лабрадор
Камчатка
Таймыр
Какой из перечисленных ниже вулканов потухший?
Везувий
Кракатау
Килиманджаро
Казбек
С какой из перечисленных стран не граничит Франция?
Нидерланды
Германия
Бельгия
Швейцария
Нальчик, Черек, Урух, Курпо — что объединяет эти топонимы?
Это города Северо-Кавказского федерального округа
Это источники минеральных вод России
Это горы Казахстана
Это всё реки Кабардино-Балкарии
Только одно из перечисленных ниже государств не относится к карликовым. Знаете какое?
Лихтенштейн
Гватемала
Мальта
Монако
Какая из этих столиц не является морским портом?
Варшава
Баку
Токио
Копенгаген
Что является архитектурным символом Брюсселя?
Золотые Ворота
«Атомиум»
Гран-Плас
Мачу-Пикчу
Какая литосферная плита является самой крупной по площади?
Евразийская
Антарктическая
Плита Наска
Тихоокеанская
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