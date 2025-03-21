Вы большой знаток географии или заблудитесь даже в родном районе? Тест для самых внимательных

В школе нам дают, конечно, кое-какие знания по географии, но этого курса недостаточно для того, чтобы блестяще разбираться в окружающем мире. И если вы не забросили изучать его, как только покинули стены учебного заведения, а постоянно расширяли свои границы, то этот тест будет вам по зубам. В противном случае пиши пропало.