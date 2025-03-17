Для рожденных в СССР: попробуйте ответить на 10 ностальгических вопросов

Автоматы с газировкой, трехлитровые банки с солеными арбузами на всех полках и очереди за колбасой — у эпохи СССР было много примет, которые ни в какое другое время случиться, кажется, не могли. В парке советского периода хватает не только любопытных фактов, но и удивительных мифов. Думаете, вы сможете отличить то, что было на самом деле, от откровенной выдумки? Сейчас и проверим в нашем новом тесте.