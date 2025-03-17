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Образование тест Для рожденных в СССР: попробуйте ответить на 10 ностальгических вопросов

Для рожденных в СССР: попробуйте ответить на 10 ностальгических вопросов

Сможете ли вы отличить факты от вымысла

67 530
23 комментария
Мы подготовили для читателей новый ностальгический тест по СССР | Источник: Мария Романова / Городские медиаМы подготовили для читателей новый ностальгический тест по СССР | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Мы подготовили для читателей новый ностальгический тест по СССР

Источник:

Автоматы с газировкой, трехлитровые банки с солеными арбузами на всех полках и очереди за колбасой — у эпохи СССР было много примет, которые ни в какое другое время случиться, кажется, не могли. В парке советского периода хватает не только любопытных фактов, но и удивительных мифов. Думаете, вы сможете отличить то, что было на самом деле, от откровенной выдумки? Сейчас и проверим в нашем новом тесте.

ТЕСТПройден 37812 раз
1 / 10

В каждом советском доме был установлен радиомаяк для контроля за разговорами граждан.

  • Правда

  • Миф

2 / 10

В СССР выпускали треугольные бутылки.

  • Правда

  • Миф

3 / 10

В СССР был налог на бездетность.

  • Правда

  • Миф

4 / 10

Во времена СССР в Москве передвигали дома вместе с жителями.

  • Правда

  • Миф

5 / 10

В советских столовых даже существовал специальный ГОСТ на вкус борща.

  • Правда

  • Миф

6 / 10

В СССР шпионов вычисляли по ржавым скрепкам.

  • Правда

  • Миф

7 / 10

Все советские дети должны были уметь собирать автомат Калашникова к 7 годам.

  • Правда

  • Миф

8 / 10

Брежнев лично тестировал все новые модели автомобилей до запуска в серийное производство.

  • Правда

  • Миф

9 / 10

Первый и последний президент СССР получил «Грэмми».

  • Правда

  • Миф

10 / 10

Советский Союз был одним из основателей ООН.

  • Правда

  • Миф

Окунитесь в ностальгию по советскому прошлому в наших тестах из серии «Вечерняя викторина».

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Комментарии
23
Гость
18 марта, 10:22
10/10 Почётный гражданин Советского Союза
Гость
17 марта, 22:45
7/10 спасибо 76ру ♥️
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