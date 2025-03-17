Для рожденных в СССР: попробуйте ответить на 10 ностальгических вопросов

Автоматы с газировкой, трехлитровые банки с солеными арбузами на всех полках и очереди за колбасой — у эпохи СССР было много примет, которые ни в какое другое время случиться, кажется, не могли. В парке советского периода хватает не только любопытных фактов, но и удивительных мифов. Думаете, вы сможете отличить то, что было на самом деле, от откровенной выдумки? Сейчас и проверим в нашем новом тесте.
В каждом советском доме был установлен радиомаяк для контроля за разговорами граждан.
Правда
Миф
В СССР выпускали треугольные бутылки.
Правда
Миф
В СССР был налог на бездетность.
Правда
Миф
Во времена СССР в Москве передвигали дома вместе с жителями.
Правда
Миф
В советских столовых даже существовал специальный ГОСТ на вкус борща.
Правда
Миф
В СССР шпионов вычисляли по ржавым скрепкам.
Правда
Миф
Все советские дети должны были уметь собирать автомат Калашникова к 7 годам.
Правда
Миф
Брежнев лично тестировал все новые модели автомобилей до запуска в серийное производство.
Правда
Миф
Первый и последний президент СССР получил «Грэмми».
Правда
Миф
Советский Союз был одним из основателей ООН.
Правда
Миф
Окунитесь в ностальгию по советскому прошлому в наших тестах из серии «Вечерняя викторина».