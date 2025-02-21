Участники «Своей игры» не ответили на эти 10 вопросов. Думаете, у вас есть шанс на победу?

Больше тридцати лет меряются умом участники «Своей игры», и нам даже представить страшно, сколько вопросов задал за это время игрокам ведущий Петр Кулешов. Немного проще подсчитать те, на которые участники не ответили. Мы выбрали из них десятку заданий, которые оказались игрокам не по зубам. Как думаете, у вас получится с ними разобраться?