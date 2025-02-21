Участники «Своей игры» не ответили на эти 10 вопросов. Думаете, у вас есть шанс на победу?

Больше тридцати лет меряются умом участники «Своей игры», и нам даже представить страшно, сколько вопросов задал за это время игрокам ведущий Петр Кулешов. Немного проще подсчитать те, на которые участники не ответили. Мы выбрали из них десятку заданий, которые оказались игрокам не по зубам. Как думаете, у вас получится с ними разобраться?
Продюсер этого сериала Дьюк Винсент решил сделать упор на семейные ценности, и три героини-ведьмы стали не просто подругами, а сестрами.
«Иствикские ведьмы» (18+)
«Ведьмы Ист-Энда» (18+)
«Зачарованные» (18+)
«Моя жена меня приворожила» (18+)
У этого существительного в русском языке есть и мужской, и женский вариант. А раньше был и средний. Например, в названии павильона в Ораниенбауме.
Гора
Зал
Горка
Переулок
Буддийский монастырский комплекс Тахти-Бахи построен в первом веке до нашей эры на севере этой современной страны, ныне исповедующей ислам.
Афганистан
Египет
Пакистан
Эфиопия
В детстве этот великий артист эстрады жил в Риге, в доме номер 16 по улице Дзирнаву. В мемуарах «Без грима» он рассказал, как много лет спустя побывал в родительской квартире.
Марк Бернес
Александр Вертинский
Аркадий Райкин
Леонид Утёсов
15 февраля 2013 года в это озеро на Южном Урале упал метеорит, и теперь здесь можно прогуляться по экологическому маршруту «По следам метеорита», открытому к десятилетию события.
Тургояк
Увильды
Большой Кисегач
Чебаркуль
Этот римский император-сумасброд однажды пересек морской залив верхом на роскошно убранном коне, приказав установить цепью множество кораблей.
Марк Аврелий
Нерон
Октавиан Август
Калигула
В Средние века на Балтике селедку часто ели не соленой, а в таком виде. Гарниром служила гороховая каша, а приправой — горчица.
Жареную
Сырую
Вяленую
Копченую
В матч-турнире 1948 года за звание чемпиона мира по шахматам он уступил только Михаилу Ботвиннику, а девять лет спустя завоевал корону.
Михаил Таль
Василий Смыслов
Борис Спасский
Тигран Петросян
Однажды Виктор Гюго заметил, что человечество владеет тремя ключами, позволяющими знать, думать и мечтать. Два ключа — цифра и буква. Третий — именно она.
- Нота
- Тишина
- Фантазия
- Банкнота
В пьесе «Антиформалистический раек» этот композитор высмеял партийных «музыковедов», ругавших «буржуазный формализм».
Сергей Прокофьев
Тихон Хренников
Дмитрий Шостакович
Арам Хачатурян