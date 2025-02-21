Вы разбираетесь в географии России или дальше дома носа не высовываете? Сложный тест

Россия настолько велика, что можно неделю ехать из одной точки в другую, но так и не добраться до границы страны. Названия ее населенных пунктов можно перечислять часами, и столько же — узнавать новые географические факты. Думаете, вы знаете географию России как свои пять пальцев? Тогда вам не составит труда ответить на наши 10 вопросов. Проверим?
Давайте разомнемся. Сколько в России часовых поясов?
9
10
11
12
Какой город из перечисленных находится дальше от Москвы?
Владивосток
Магадан
Якутск
Петропавловск-Камчатский
Какая река самая длинная?
Лена
Волга
Енисей
Урал
Какой город самый северный?
Мурманск
Дудинка
Норильск
Певек
Назовите изделие декоративно-прикладного искусства, которое производят в городе Жостово.
Расписная игрушка
Пуховый платок
Расписная посуда
Гравированные ножи
С какой страной у России самая продолжительная сухопутная граница?
Казахстан
Китай
Монголия
Белоруссия
Свое неофициальное, народное название этот город получил из-за того, что в нем всегда было много женщин, работавших на текстильных фабриках. Что это за город?
Суздаль
Иваново
Воронеж
Архангельск
Какую часть территории России занимают заповедники?
21% территории
17% территории
14% территории
8% территории
В каком регионе находится самый маленький российский город?
В Брянской области
В Якутии
В Хабаровском крае
На Южном Урале
Какой город расположен на двух континентах?
Самара
Магнитогорск
Екатеринбург
Новосибирск
А сможете ли вы ответить на 10 вопросов по истории России? С этим тестом справится каждый школьник, а осилите ли его вы? Попробуйте. У нас также заготовлен тест на знание СССР.