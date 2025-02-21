Вы разбираетесь в географии России или дальше дома носа не высовываете? Сложный тест

Россия настолько велика, что можно неделю ехать из одной точки в другую, но так и не добраться до границы страны. Названия ее населенных пунктов можно перечислять часами, и столько же — узнавать новые географические факты. Думаете, вы знаете географию России как свои пять пальцев? Тогда вам не составит труда ответить на наши 10 вопросов. Проверим?