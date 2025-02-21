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Образование тест Вы разбираетесь в географии России или дальше дома носа не высовываете? Сложный тест

Вы разбираетесь в географии России или дальше дома носа не высовываете? Сложный тест

Попробуйте правильно ответить на все 10 вопросов

3 670
3 комментария
Даже не тратьте время, пытаясь найти ответы на глобусе | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUДаже не тратьте время, пытаясь найти ответы на глобусе | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Даже не тратьте время, пытаясь найти ответы на глобусе

Источник:

Россия настолько велика, что можно неделю ехать из одной точки в другую, но так и не добраться до границы страны. Названия ее населенных пунктов можно перечислять часами, и столько же — узнавать новые географические факты. Думаете, вы знаете географию России как свои пять пальцев? Тогда вам не составит труда ответить на наши 10 вопросов. Проверим?

ТЕСТПройден 3483 раза
1 / 10

Давайте разомнемся. Сколько в России часовых поясов?

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

2 / 10

Какой город из перечисленных находится дальше от Москвы?

  • Владивосток

  • Магадан

  • Якутск

  • Петропавловск-Камчатский

3 / 10

Какая река самая длинная?

  • Лена

  • Волга

  • Енисей

  • Урал

4 / 10

Какой город самый северный?

  • Мурманск

  • Дудинка

  • Норильск

  • Певек

5 / 10

Назовите изделие декоративно-прикладного искусства, которое производят в городе Жостово.

  • Расписная игрушка

  • Пуховый платок

  • Расписная посуда

  • Гравированные ножи

6 / 10

С какой страной у России самая продолжительная сухопутная граница?

  • Казахстан

  • Китай

  • Монголия

  • Белоруссия

7 / 10

Свое неофициальное, народное название этот город получил из-за того, что в нем всегда было много женщин, работавших на текстильных фабриках. Что это за город?

  • Суздаль

  • Иваново

  • Воронеж

  • Архангельск

8 / 10

Какую часть территории России занимают заповедники?

  • 21% территории

  • 17% территории

  • 14% территории

  • 8% территории

9 / 10

В каком регионе находится самый маленький российский город?

  • В Брянской области

  • В Якутии

  • В Хабаровском крае

  • На Южном Урале

10 / 10

Какой город расположен на двух континентах?

  • Самара

  • Магнитогорск

  • Екатеринбург

  • Новосибирск

А сможете ли вы ответить на 10 вопросов по истории России? С этим тестом справится каждый школьник, а осилите ли его вы? Попробуйте. У нас также заготовлен тест на знание СССР.

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Комментарии
3
Гость
13 февраля, 12:52
Уважаемый автор, Вам бы тоже не помешает повторить географию: Европа и Азия - это части света, а не континенты...
Гость
12 февраля, 14:16
Повторяетесь. Этот тест уже был ранее.
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