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Вы застали СССР? Тогда без проблем пройдете наш тест. У остальных шансов нет

Для одних он станет машиной времени, для других — уроком истории

3 888
8 комментариев
Сейчас проверим, кто настреляет больше всех правильных ответов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСейчас проверим, кто настреляет больше всех правильных ответов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сейчас проверим, кто настреляет больше всех правильных ответов

Источник:

Только представьте, что выросло уже не одно поколение, которое не знает, как пользоваться дисковым телефоном. Да и вообще на стационарные телефоны смотрит как на музейные экспонаты. Но это еще что! Если посмотреть на приметы Советского Союза, то среди них вообще можно найти множество необъяснимых артефактов и удивительных обычаев. Но люди, заставшие то время, могут всё расставить по своим местам. Вы из тех, кто помнит всё как вчера, или знаете о Советском Союзе только из учебников и рассказов старших?

ТЕСТПройден 1427 раз
1 / 10

Все перечисленные ниже дворовые игры были популярны среди советских детей. Кроме одной. Ее тогда просто не существовало. Найдете ее?

  • Казаки-разбойники

  • Резиночка

  • Ручеек

  • Фишки

2 / 10

Для кого в СССР выпускали автомобили с правым рулем?

  • Для почтальонов

  • Для милиционеров

  • Для дипломатов

  • Для молочников

3 / 10

Сколько надписей «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» было на советском гербе?

  • Одна

  • Семь

  • Пятнадцать

  • На советском гербе не было этой надписи

4 / 10

Что показывали в советских кинотеатрах перед фильмами?

  • Танцы Митхуна Чакраборти

  • Фильмы про Сталина

  • «Новости дня» и «Фитиль»

  • Ничего не показывали — сразу кино

5 / 10

На заре своего существования Советское государство столкнулось с экономической разрухой и зашкаливающей инфляцией. Из-за этого появилась необходимость создать свою новую крепкую валюту. Ей стал золотой червонец. Как его прозвали в народе?

  • Сеятель

  • Стяжатель

  • Рабочий

  • Крестьянин

6 / 10

Иностранные спецслужбы активно засылали своих шпионов в СССР, но их ловили на самых банальных ошибках. Одна из них крылась в подложных паспортах. Знаете, что это была за деталь?

  • Печать другого цвета

  • Они улыбались на фото

  • Скрепка

  • Неправильно написанные буквы

7 / 10

Внутри какого популярного журнала можно было найти гибкие пластинки?

  • «Ровесник»

  • «Музыкальная самодеятельность»

  • «Меломан»

  • «Кругозор»

8 / 10

Сколько версий Конституции было принято в СССР?

  • Одна

  • Три

  • Пять

  • Семь

9 / 10

У республик Союза было право на свободный выход из состава СССР. Какая из них первой воспользовалась этим правом и провозгласила независимость?

  • Латвийская

  • Эстонская

  • Литовская

  • Молдавская

10 / 10

«Ты куда шлем дел, лишенец?» — спрашивал Евгений Трошкин в образе Доцента в «Джентльменах удачи» (6+). Но кто такой лишенец?

  • Заключенный

  • Человек, лишенный имущественных и избирательных прав

  • Сирота

  • Человек, лишенный наследства

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Комментарии
8
Гость
13 февраля, 16:58
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Именно в таком виде надпись была одна, все остальные на национальных языках союзных республик.
Гость
13 февраля, 19:21
8/10 забавно вспомнить 😁
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