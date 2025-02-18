Обучение сделают бесплатным, а после него будут устраивать на работу: детали предложения, которое прорабатывают власти России

В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям, а также трудоустраивать выпускников по полученной рабочей профессии. Эти предложения Госдума направит в правительство России.
— Подготовили правительству ряд предложений, среди которых сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям и обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии и специальности, — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
В списке предложений 12 вариантов, как власти хотят изменить подход к образованию. Первый из них — проведение переподготовки педагогов — рассмотрят уже в марте. Также будут обсуждать:
разработку комплекса мер для формирования сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учащихся;
закрепление ключевой роли учителя в образовательном процессе, определение цифровых и дистанционных форматов обучения исключительно в качестве вспомогательных;
создание благоприятных условий для работы педагога за счет соразмерной учебной и документационной нагрузки в том числе;
повышение престижа профессии учителя;
рассмотрение решения в области оплаты труда педагогических работников;
разработку механизмов защиты педагогов от психологического и физического воздействия, в том числе в интернете;
решение вопроса передачи школ с муниципального уровня на региональный;
формирование новой системы подготовки кадров с учетом реального запроса рынка (особое внимание предлагается уделить обучению инженеров, медиков и педагогов);
расширение возможности для практического обучения, увеличение доли стажировок и проектной деятельности;
определение нового формата начального профессионального образования, который обеспечивал бы подготовку квалифицированных рабочих кадров;
проведение переподготовки педагогических работников, а также повышение их квалификации только в государственных и муниципальных организациях;
проведение переподготовки педагогических работников, повышение их квалификации исключительно в государственных и муниципальных организациях.