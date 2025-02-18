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Образование Обучение сделают бесплатным, а после него будут устраивать на работу: детали предложения, которое прорабатывают власти России

Обучение сделают бесплатным, а после него будут устраивать на работу: детали предложения, которое прорабатывают власти России

В Госдуме объяснили, каким специальностям будут обучать бесплатно

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6 комментариев
Законопроект по переподготовке педагогических работников планируют рассмотреть в марте | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЗаконопроект по переподготовке педагогических работников планируют рассмотреть в марте | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Законопроект по переподготовке педагогических работников планируют рассмотреть в марте

Источник:

В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям, а также трудоустраивать выпускников по полученной рабочей профессии. Эти предложения Госдума направит в правительство России.

— Подготовили правительству ряд предложений, среди которых сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям и обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии и специальности, — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В списке предложений 12 вариантов, как власти хотят изменить подход к образованию. Первый из них — проведение переподготовки педагогов — рассмотрят уже в марте. Также будут обсуждать:

  • разработку комплекса мер для формирования сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учащихся;

  • закрепление ключевой роли учителя в образовательном процессе, определение цифровых и дистанционных форматов обучения исключительно в качестве вспомогательных;

  • создание благоприятных условий для работы педагога за счет соразмерной учебной и документационной нагрузки в том числе;

  • повышение престижа профессии учителя;

  • рассмотрение решения в области оплаты труда педагогических работников;

  • разработку механизмов защиты педагогов от психологического и физического воздействия, в том числе в интернете;

  • решение вопроса передачи школ с муниципального уровня на региональный;

  • формирование новой системы подготовки кадров с учетом реального запроса рынка (особое внимание предлагается уделить обучению инженеров, медиков и педагогов);

  • расширение возможности для практического обучения, увеличение доли стажировок и проектной деятельности;

  • определение нового формата начального профессионального образования, который обеспечивал бы подготовку квалифицированных рабочих кадров;

  • проведение переподготовки педагогических работников, а также повышение их квалификации только в государственных и муниципальных организациях;

  • проведение переподготовки педагогических работников, повышение их квалификации исключительно в государственных и муниципальных организациях.

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Комментарии
6
Гость
2 часа
Обучение в училищах рабочим профессиям сейчас платное?
Гость
1 час
Но работать как и прежде предложат за чашку супа и шапку сухарей, достойно платить не будут.
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