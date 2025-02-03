Единые учебники и тысячи новых школ: как изменят систему образования в ближайшие пять лет

Кравцов отметил высокие результаты по ЕГЭ Источник: Официальный сайт президента России











В России появляются новые учебные заведения и активно ремонтируют школы, а также детские сады. Это поможет в дальнейшем избежать очередей для поступления. Дети будут учиться по единым учебникам. В планах эта мера позволит улучшить качество образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Повышается качество образования. Мы видим по результатам ЕГЭ — у нас 8,5 тысячи ребят получили 100-балльные результаты, это на тысячу больше, чем в 2020 году. Также подготовлены единые учебники по истории для 5–9 классов. И впервые мы подготовили единые государственные учебники для колледжей, стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников, — сказал Сергей Кравцов

Кравцов рассказал о планах на ближайшие пять лет Источник: Кремль. Новости / Telegram

Для того, чтобы не допустить образования очередей, построят еще 100 новых детских садов, и к 2030 году 2300 отремонтируют, отметил министр. Также начнет действовать программа по капитальному ремонту учреждений среднего профессионального образования.

— Построили 1680 детских садов, фактически ликвидировали очередность. Идет программа капитальных ремонтов школ. Вы ставили задачу порядка 3,5 тысячи школ отремонтировать с 2022 года, мы перевыполнили эту программу — на тысячу школ отремонтировали больше, — добавил Кравцов.

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