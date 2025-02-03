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Образование Единые учебники и тысячи новых школ: как изменят систему образования в ближайшие пять лет

Единые учебники и тысячи новых школ: как изменят систему образования в ближайшие пять лет

В России побороли очереди в детские сады

241
4 комментария
Кравцов отметил высокие результаты по ЕГЭ | Источник: Официальный сайт президента РоссииКравцов отметил высокие результаты по ЕГЭ | Источник: Официальный сайт президента России

Кравцов отметил высокие результаты по ЕГЭ

Источник:

В России появляются новые учебные заведения и активно ремонтируют школы, а также детские сады. Это поможет в дальнейшем избежать очередей для поступления. Дети будут учиться по единым учебникам. В планах эта мера позволит улучшить качество образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Повышается качество образования. Мы видим по результатам ЕГЭ — у нас 8,5 тысячи ребят получили 100-балльные результаты, это на тысячу больше, чем в 2020 году. Также подготовлены единые учебники по истории для 5–9 классов. И впервые мы подготовили единые государственные учебники для колледжей, стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников, — сказал Сергей Кравцов

Кравцов рассказал о планах на ближайшие пять лет

Источник:

Для того, чтобы не допустить образования очередей, построят еще 100 новых детских садов, и к 2030 году 2300 отремонтируют, отметил министр. Также начнет действовать программа по капитальному ремонту учреждений среднего профессионального образования.

— Построили 1680 детских садов, фактически ликвидировали очередность. Идет программа капитальных ремонтов школ. Вы ставили задачу порядка 3,5 тысячи школ отремонтировать с 2022 года, мы перевыполнили эту программу — на тысячу школ отремонтировали больше, — добавил Кравцов.

Также глава Минпросвещения сообщил:

  • о создании Всероссийского родительского комитета и профильных агроклассов в 200 школах 74 регионов страны;

  • о росте интереса российских школьников к профессиональному образованию;

  • о реализации проекта «Без срока давности», рассказывающий школьникам о преступлениях нацистов против мирного населения;

  • о развитии системы образования в новых регионах: введены российские стандарты, восстанавливаются школы и детские сады, повышается квалификация учителей;

  • о работе правительства над стратегией развития образования до 2040 года.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Сергей Кравцов Школы Образование Детские сады Учебники
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Комментарии
4
Гость
1 час
Это наверняка просто совпадение, что все у нас будет лучше чем везде и у всех к 2030 году😁
Гость
1 час
А учат всё хуже и хуже, и сложность ЕГЭ уже несколько раз снижали.
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