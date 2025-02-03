Единые учебники и тысячи новых школ: как изменят систему образования в ближайшие пять лет

В России появляются новые учебные заведения и активно ремонтируют школы, а также детские сады. Это поможет в дальнейшем избежать очередей для поступления. Дети будут учиться по единым учебникам. В планах эта мера позволит улучшить качество образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
— Повышается качество образования. Мы видим по результатам ЕГЭ — у нас 8,5 тысячи ребят получили 100-балльные результаты, это на тысячу больше, чем в 2020 году. Также подготовлены единые учебники по истории для 5–9 классов. И впервые мы подготовили единые государственные учебники для колледжей, стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников, — сказал Сергей Кравцов
Для того, чтобы не допустить образования очередей, построят еще 100 новых детских садов, и к 2030 году 2300 отремонтируют, отметил министр. Также начнет действовать программа по капитальному ремонту учреждений среднего профессионального образования.
— Построили 1680 детских садов, фактически ликвидировали очередность. Идет программа капитальных ремонтов школ. Вы ставили задачу порядка 3,5 тысячи школ отремонтировать с 2022 года, мы перевыполнили эту программу — на тысячу школ отремонтировали больше, — добавил Кравцов.
Также глава Минпросвещения сообщил:
о создании Всероссийского родительского комитета и профильных агроклассов в 200 школах 74 регионов страны;
о росте интереса российских школьников к профессиональному образованию;
о реализации проекта «Без срока давности», рассказывающий школьникам о преступлениях нацистов против мирного населения;
о развитии системы образования в новых регионах: введены российские стандарты, восстанавливаются школы и детские сады, повышается квалификация учителей;
о работе правительства над стратегией развития образования до 2040 года.