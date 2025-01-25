«Был бы не легендой, а рядовым юристом». Как главного студента СССР Шурика отчислили из института

Александр Демьяненко был студентом-юристом Источник: Kinopoisk.ru; Анастасия Якупова / E1.RU











Актер Александр Демьяненко создал самый узнаваемый образ студента в СССР. Народный артист обрел всенародную известность после того, как сыграл главных героев в комедиях Леонида Гайдая — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+) и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), а также «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), где Шурик уже стал инженером и изобрел машину времени. А ведь судьба актера, как рассказывает ниже E1.RU, могла сложиться иначе.

Александр Демьяненко вряд ли стал бы актером, если бы не…отчисление! Он учился в Уральском государственном юридическом университете имени Яковлева. В День студента там рассказали, как 70 лет назад в вуз поступил Александр Демьяненко, а также показали сохранившееся в архиве личное дело студента.

Личное дело студента до сих пор хранится в архиве Источник: Анастасия Якупова / E1.RU











Демьяненко был членом комсомола Источник: Анастасия Якупова / E1.RU











Будущий народный артист родился 30 мая 1937 года в Свердловске в творческой семье. Отец преподавал в консерватории, а мать работала старшим бухгалтером. В 1954 году Александр окончил школу и попытался поступить в Школу-студию МХАТ. Тогда приемная комиссия приезжала на Урал, но провалился из-за волнения.

После этого Демьяненко поступил на заочное отделение в Свердловский юридический институт. В личном деле сохранилась автобиография абитуриента. Там он указал, что во время учебы состоял в учкоме (ученическом комитете). В школе Александр не был отличником. Судя по аттестату, у него были тройки по русскому языку, физкультуре, истории, физике, геометрии и химии.

Интересно, что в автобиографии Демьяненко упоминает прежнее (и нынешнее) название Свердловска — Екатеринбург Источник: Анастасия Якупова / E1.RU

А еще при поступлении Демьяненко приложил характеристику от классного руководителя:

— С первого класса всегда был дисциплинированным и систематически работал над собой до десятого класса. Учился только на четыре и пять. В десятом же классе мало работал над собой, были пропуски уроков, поэтому отметки по всем предметам понизились. Хороший товарищ. Пользуется уважением и любовью со стороны товарищей. Выдержан по отношению к товарищам и преподавателям. Принимал активное участие в жизни школы. Был членом учкома школы. Очень хорошо декламирует. Может с успехом участвовать в художественной самодеятельности. В школе участвовал в самодеятельных кружках, — отмечала учительница.

Характеристика на выпускника 37-й школы Источник: Анастасия Якупова / E1.RU

Источник: Анастасия Якупова / E1.RU

Приемные экзамены Александр сдал успешно: по русскому языку и истории СССР получил оценки «хорошо», а по географии и литературе — «отлично».

Перед поступлением согласился съездить на картошку, но опоздал. В личном деле сохранилась объяснительная, где Александр пишет, что не смог выехать в колхоз, так как отец позже вернулся из отпуска. В заявлении Демьяненко принес извинения и пообещал исправить ошибку во втором заезде.

В заявлении Демьяненко объясняет, почему не поехал на картошку Источник: Анастасия Якупова / E1.RU

В итоге Александр отучился в юридическом вузе меньше года: 15 мая 1955 года он написал заявление с просьбой отчислить его «в связи с изменившимися обстоятельствами».

— Александр Демьяненко отучился всего один курс и сдал все экзамены, кроме одного — теорию государства и права. До сих пор это самый сложный на первом курсе экзамен в УрГЮУ (тогда — Свердловском юридическом институте). Возможно, из-за этого, а, может быть, и по другим причинам он решил не связывать жизнь с юриспруденцией. Забрав документы из института, переехал в Москву, где стал известным актером и воплотил на экране образ советского студента, — рассказал нам проректор по молодежной политике УрГЮУ Данил Сергеев.

Фото юного артиста Источник: Анастасия Якупова / E1.RU











Заявление о просьбе выдать документы Источник: Анастасия Якупова / E1.RU











— Мы рады, что причастны к появлению такого артиста, потому что не знаем, как бы сложилась его судьба, не получи он двойку по теории государства и права. Может быть, Александр Сергеевич был бы не легендой, а рядовым юристом, юрисконсультом или пошел бы на работу в правоохранительные органы — а мир не узнал бы такого знаменитого Шурика. Иногда даже отчисление из вуза выполняет важную роль. Университет гордится всеми своими студентами, — добавил Данил Сергеев.

Учебник по теории государства и права Источник: Анастасия Якупова / E1.RU Он хранится в архиве вуза Источник: Анастасия Якупова / E1.RU

В юридическом университете добавили, что преподавателем Демьяненко по теории государства и права, который поставил ему двойку, был знаменитый Сергей Сергеевич Алексеев — автор действующей Конституции и Гражданского кодекса России, столетие которого в вузе отмечали в прошлом году.

Источник: Анастасия Якупова / E1.RU









