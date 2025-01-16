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Образование В Москве скончался известный ярославский психолог Михаил Шадриков

В Москве скончался известный ярославский психолог Михаил Шадриков

О трагической новости сообщили в двух вузах

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2 комментария

В Москве скончался известный ярославский психолог и педагог Владимир Шадриков

Источник:

14 января в Москве скончался известный ярославский психолог и педагог Владимир Шадриков. Ему было 85 лет. Об этом сообщили в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и Московском педагогическом государственном университете, где он преподавал.

— Владимир Дмитриевич Шадриков — один из крупнейших отечественных психологов, выдающийся учёный и педагог. Всю свою жизнь он посвятил науке и образованию, пройдя путь от простого учителя до первого заместителя председателя Госкомитета СССР по образованию (1988–1991) — Министра СССР (1988-1991), заместителя министра образования Российской Федерации (1991–2001), — сообщили в пресс-службе московского вуза.

Церемония прощания пройдет 17 января в 13:00 по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25 в Москве. Это большой зал морга ЦКБ Управления делами Президента РФ.

От школы — до Министерства

Владимир Шадриков родился 18 ноября 1939 года в Рыбинске Ярославской области. В 1962 году окончил физико-математический факультет Ярославского педагогического, а после отправился работать учителем в Магадан. В 1968 году стал кандидатом, а в 1977 — доктором психологических наук.

С 1982 по 1985 годы Владимир Шадриков работал ректором ярославского педагогического вуза. Затем был назначен заместителем министра просвещения СССР, входил в Академию педагогических наук СССР, а после — в Российскую академию образования.

В 1992 году ярославский психолог и педагог инициировал открытие кафедры психологии младшего школьника в московском вузе.

— В памяти о нём остаются его научные достижения, светлый ум, порядочность и доброта, с которой он относился к людям. Вся жизнь В. Д. Шадрикова была посвящена служению науке и подготовке новых поколений исследователей, — указали в МПГУ.

Владимир Шадриков работал в двух вузах

Источник:

«Был наставником»

В ярославском вузе добавили, что в научном сообществе Владимир Шадриков был известен как лидер психологической научной школы, которая носила его имя.

— Мы часто встречались. Владимир Дмитриевич всегда интересовался сегодняшним днем его родного Ярославского педагогического. Всегда был готов прийти на помощь. Для меня, как и для многих, он был наставником. Последние годы в ЯГПУ сложилась традиция называть аудитории именами наших великих предшественников, наших Учителей. Вне всяких сомнений, наши студенты будут приходить в Класс В. Д. Шадрикова», — рассказал ректор ЯГПУ Михаил Груздев

Владимир Шадриков выпустил более 500 научных работ, учебников и монографий.

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Психология ЯГПУ имени Ушинского МПГУ Педагог Образование
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2
Гость
41 минута
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Гость
38 минут
Соболезнования родным и близким...
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