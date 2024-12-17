Психолог объяснила, как телефоны портят оценки школьников: разбираемся, надо ли отбирать гаджеты

Как правильно договариваться с ребенком, чтобы телефон не мешал учебе, смотрите в видео. Источник: Кристина Полевая

Современные дети много времени проводят в мобильных телефонах, иногда в ущерб учебе. Как определить, есть ли зависимость у вашего ребенка, и что делать, когда гаджеты мешают учиться? На эти вопросы отвечает детский психолог Татьяна Шукшина. Все подробности в видео выше.

Нет одной рекомендации, которая будет работать для всех школьников. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход, всё зависит от характера.

— Нужно договариваться заранее. Я прошу сделать акцент на этом, не по факту, а заранее. И желательно от ребенка получить некое согласие, что он понял, о чем говорится. И если ребенок не соблюдает договоренности, то вы как взрослый человек должны их соблюсти, — объясняет психолог.

Такой формат коммуникации поможет школьнику во взрослой жизни и научит ответственности за свои действия.