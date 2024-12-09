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Развлечения тест Волк спрятался в стаде овец — найдите его, пока он всех не загрыз: тест для ярославцев

Волк спрятался в стаде овец — найдите его, пока он всех не загрыз: тест для ярославцев

Постарайтесь сделать так, чтобы ни одно животное не пострадало

2 050
2 комментария

Если с обнаружением этого волка у вас проблем не возникло, у нас на этот случай есть еще один — он спрятался куда надежней

Источник:

Говорят, головоломки, в которых нужно найти тот или иной предмет, улучшают когнитивные навыки. А нейробиологи и вовсе утверждают, что такие развлечения способствуют увеличению объема в нашем мозгу серого вещества, которое отвечает за память, зрение, слух, речь, эмоции. Кроме того, развитые сенсорные навыки помогают мозгу лучше обрабатывать информацию. Словом, мы не видим причин не проходить наш новый тест, ведь от него вам будет сплошная польза. На этот раз вам нужно отыскать волка, который затесался в стадо овец. Справитесь за минуту?

Первым делом посмотрите на картинку ниже и попробуйте найти на ней того самого волка. А уж потом нажимайте «Начать тест» и честно отвечайте, сколько времени у вас ушло на поиски.

ТЕСТПройден 189 раз
ПО ТЕМЕ
Тест Внимательность Мозг Когнитивные способности Когнитивные нарушения Когнитивные функции мозга Развлечения
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Комментарии
2
Гость
16 часов
А почему именно эту овцу назначили волком?
Гость
1 час
Ничего не поняла. У меня картинка ниже - это картинка с обведённым в кружочек волком, видимо) «видимо» - потому, что очень мелко и картинку не приблизить, варианта «начать тест» нет вобще)
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