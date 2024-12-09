Волк спрятался в стаде овец — найдите его, пока он всех не загрыз: тест для ярославцев

Если с обнаружением этого волка у вас проблем не возникло, у нас на этот случай есть еще один — он спрятался куда надежней

Говорят, головоломки, в которых нужно найти тот или иной предмет, улучшают когнитивные навыки. А нейробиологи и вовсе утверждают, что такие развлечения способствуют увеличению объема в нашем мозгу серого вещества, которое отвечает за память, зрение, слух, речь, эмоции. Кроме того, развитые сенсорные навыки помогают мозгу лучше обрабатывать информацию. Словом, мы не видим причин не проходить наш новый тест, ведь от него вам будет сплошная польза. На этот раз вам нужно отыскать волка, который затесался в стадо овец. Справитесь за минуту?