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Образование тест Тест на кругозор: только настоящий интеллектуал ответит на все 13 вопросов

Тест на кругозор: только настоящий интеллектуал ответит на все 13 вопросов

Думаете, вы знаете всё на свете?

603
1 комментарий

Сейчас проверим, кто действительно ходил в школу, а кто только на стенах писал

Источник:

Эрудированных ярославцев, которые могут поддержать разговор на любую тему и похвастаться кругозором, не так уж и много. Но мы точно знаем, что знания никогда лишними не бывают, поэтому предлагаем вам проверить свои силы и ответить на 13 вопросов из самых разных сфер. Скучно точно не будет!

ТЕСТПройден 245 раз
1 / 13

Как в химии обозначается золото?

  • Ag

  • Az

  • Au

2 / 13

Кто был первым президентом СССР?

  • Михаил Горбачев

  • Никита Хрущев

  • Владимир Ленин

3 / 13

За сколько времени свет доходит от солнца до Земли?

  • 4 минуты 10 секунд

  • 8 минут 20 секунд

  • 15 минут 40 секунд

4 / 13

Как называется столица Бельгии?

  • Будапешт

  • Брюссель

  • Копенгаген

5 / 13

Кто является изобретателем телефона?

  • Александр Белл

  • Генрих Герц

  • Александр Попов

6 / 13

Кому принадлежит эта цитата: «Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал ничего нового»?

  • Исаак Ньютон

  • Фридрих Ницше

  • Альберт Эйнштейн

7 / 13

Как называется дождь, который испаряется, не достигая земли?

  • Грибной

  • Косой

  • Вирга

8 / 13

Какой король царствовал всего 20 минут?

  • Фридрих XII

  • Людовик XIX

  • Павел I

9 / 13

Что изучает энтомология?

  • Насекомых

  • Рыб

  • Птиц

10 / 13

Какой газ самый легкий?

  • Кислород

  • Водород

  • Азот

11 / 13

Кто является автором формулы E=mc^2?

  • Галилео Галилей

  • Пифагор Самосский

  • Альберт Эйнштейн

12 / 13

Сколько струн у классической, электрической и акустической гитары?

  • 6

  • 7

  • 8

13 / 13

Как переводится английское слово knight?

  • Ночь

  • Рыцарь

  • Нож

Советуем также попробовать свои силы в тесте на внимательность по советским фильмам.

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Комментарии
1
Гость
42 минуты
Инди жертва ЕГЭ?
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