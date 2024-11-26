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Образование тест Гуманитарии в пролете: только выдающийся математик ответит на 11 вопросов из 11

Гуманитарии в пролете: только выдающийся математик ответит на 11 вопросов из 11

Готовимся к математическому диктанту и проверяем свои знания

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Математический диктант — это отличная возможность освежить ваши школьные знания

Как будто мало нам было разномастных диктантов, на днях в России учредили еще один — математический. Приурочен он, понятное дело, ко Дню математика и пройдет 1 декабря по всей стране. В Москве его можно будет написать очно, в остальных регионах предусмотрен пока только дистанционный формат. Принять участие в мероприятии и проверить свои математические знания смогут все желающие. Впрочем, можно не дожидаться зимы и уже сейчас проверить, чего вы стоите в мире математики.

ТЕСТПройден 24 раза
1 / 11

Какое значение имеет синус угла 60 градусов?

  • 1/2

  • √3

  • √3/2

  • 1/√3

2 / 11

Батончик стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за два батончика, покупатель получает три (один в подарок). Какое наибольшее количество батончиков можно приобрести, потратив не более 200 рублей в воскресенье?

  • 7

  • 5

  • 8

  • 6

3 / 11

В выборах участвовали два кандидата. Голоса избирателей распределились между ними в отношении 3:2. Сколько процентов голосов получил проигравший?

  • 20

  • 40

  • 30

  • 15

4 / 11

Решите уравнение 3^(8 — x) = 27.

  • 1

  • 9

  • 3

  • 5

5 / 11

Как звучит Теорема Пифагора?

  • Квадрат гипотенузы равен сумме катетов.

  • Гипотенуза равна сумме катетов.

  • Гипотенуза равна сумме квадратов катетов.

  • Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

6 / 11

Масштаб карты такой, что в одном сантиметре 1,5 км. Чему равно расстояние между городами A и B (в км), если на карте оно составляет 16 см?

  • 10 км

  • 24 км

  • 11 км

  • 25 км

7 / 11

Сколько процентов составляет 15 от 60?

  • 25%

  • 20%

  • 35%

  • 30%

8 / 11

Решите пример: 19^2 — 54 =?

  • 361

  • 415

  • 307

  • -35

9 / 11

Стороны треугольника равны 8 см, 15 см, 17 см. Какой данный треугольник?

  • Развернутый

  • Тупоугольный

  • Остроугольный

  • Прямоугольный

10 / 11

Выберите верную пропорцию:

  • 14:4 = 28:8

  • 13:7 = 7:13

  • 26:2 = 45:12

  • 88:100 = 37:16

11 / 11

Чему равна математическая постоянная, названная числом Пи?

  • Отношению длины окружности к ее радиусу.

  • Отношению длины окружности к ее диаметру.

  • Отношению диаметра к длине окружности.

  • Отношению радиуса к длине окружности.

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Тест День математика Математика Задачи Арифметика Геометрия Школьные знания
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