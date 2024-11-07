«На парах сидим в куртках»: студенты ярославского вуза пожаловались на холодные батареи

Ярославцы пожаловались на проблемы с отоплением в университете им. П. Г. Демидова Источник: Алена Косточкина / 76.RU











Студенты Ярославского Демидовского университета пожаловались на холодные батареи в корпусе экономического факультета. По их словам, из-за отключения отопления в здании на Комсомольской улице, 3 на занятиях приходится сидеть в верхней одежде.

— С начала недели в корпусе нет отопления. Чтобы согреться, на парах сидим в куртках. В аудиториях очень холодно, — рассказала 76.RU студентка экономического факультета.

Как сообщили в беседе с 76.RU в университете, случилась аварийная ситуация, из-за которой в корпусе отключилось отопление. Со вторника, 5 ноября, в здании нет тепла.

— Ранее в корпусе возникла аварийная ситуация — вышел из строя электромагнитный преобразователь расхода теплоносителя в тепловом погодозависимом пункте, — рассказали 76.RU в университете им. П. Г. Демидова.

По информации пресс-службы вуза, проблема с аварийной ситуацией решена. В скором времени температура в корпусе должна нормализоваться.