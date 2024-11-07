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Образование «На парах сидим в куртках»: студенты ярославского вуза пожаловались на холодные батареи

«На парах сидим в куртках»: студенты ярославского вуза пожаловались на холодные батареи

Почему в университете нет отопления

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Ярославцы пожаловались на проблемы с отоплением в университете им. П. Г. Демидова

Студенты Ярославского Демидовского университета пожаловались на холодные батареи в корпусе экономического факультета. По их словам, из-за отключения отопления в здании на Комсомольской улице, 3 на занятиях приходится сидеть в верхней одежде.

— С начала недели в корпусе нет отопления. Чтобы согреться, на парах сидим в куртках. В аудиториях очень холодно, — рассказала 76.RU студентка экономического факультета.

Как сообщили в беседе с 76.RU в университете, случилась аварийная ситуация, из-за которой в корпусе отключилось отопление. Со вторника, 5 ноября, в здании нет тепла.

— Ранее в корпусе возникла аварийная ситуация — вышел из строя электромагнитный преобразователь расхода теплоносителя в тепловом погодозависимом пункте, — рассказали 76.RU в университете им. П. Г. Демидова.

По информации пресс-службы вуза, проблема с аварийной ситуацией решена. В скором времени температура в корпусе должна нормализоваться.

— В настоящее время преобразователь отремонтирован и установлен на необходимое место. Настройки автоматики откорректированы. Специалисты университета держат ситуацию под контролем, и вскоре температурный режим в помещениях должен прийти в норму, — прокомментировал ситуацию проректор по развитию инфраструктуры и комплексной безопасности ЯрГУ Александр Краснов.

ПО ТЕМЕ
ЯрГУ Университет Образование Отопление Тепло Холод
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Комментарии
1
Гость
1 минута
это закаливание перед освобождением Антарктиды!
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